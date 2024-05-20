Kubat, 19 Mayıs konserinde binlerce hayranını coşturdu

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Kırıkkale'de sahne alan ünlü şarkıcı Kubat, "19 Mayıs" konserinde meydanı dolduran binlerce hayranını coşturdu.

Kırıkkale Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı görkemli bir konserle kutlandı. Yerel şarkıcı Mert Kaya'nın seslendirdiği türkülerin ardından sahne alan ünlü şarkıcı Kubat, meydanı dolduran binlerce hayranını coşturdu. Büyük bir kalabalığın izlediği konserde Kubat'ın şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Kubat, canlı performansıyla beğeni topladı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Kubat, hayranlarının sevgi gösterileri eşliğinde konseri tamamladı.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, 19 Mayıs'ın coşkulu ve heyecanlı geçtiğini belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sadece gençlere emanet ettiğini söyledi.

Başkan Önal, "Görüyorum ki, Cumhuriyet şehri Kırıkkale atasını unutmamış, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Cumhuriyet Meydanı'nı tıklım tıklım doldurmuş. 'Emanetinizin bekçileriyiz' diyor. Allah sizden razı olsun" ifadesini kullandı. - KIRIKKALE