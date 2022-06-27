Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı Osman Wöber, son yolculuğuna uğurlandı! - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı Osman Wöber, son yolculuğuna uğurlandı!

27.06.2022 17:37

Kurtlar Vadisi dizisinde "Deve Tuncay" karakterini canlandıran Osman Wöber, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne ile Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenlerden sonra son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncunun cenazesine aynı dizide rol aldıkları Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca gibi isimlerin katılmaması dikkat çekti.

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Osman Wöber, İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne ile Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Osman Wöber 62 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Wöber için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Törene eşi Müge Wöber, kızı Irmak Wöber, sevenleri ve sanat camiasından isimler katıldı.

Son yolculuğuna uğurlanan Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı Osman Wöber'e büyük vefasızlık

ZAFER ALGÖZ: MERHAMETLİ BİR ADAMDI

Törende konuşan oyuncu Zafer Algöz, "Pırıl pırıl bir insandı. Çocuklarına, insana, doğaya hatta sokak köpeklerine sahip çıkıp evine alabilecek kadar merhametli bir adamdı Osman Wöber. Kendisi Adana Devlet Tiyatrosu'nda ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda iki dönem idarecilik yaptı. Oyunlar yönetti. Birçok projenin yapımında emeği geçti. 'Eyvah şimdi ne yapacağız' dediğimizde son derece soğukkanlı işin yürümesi adına olumlu kararlar alan son derece nitelikli bir idareciydi Osman Wöber" dedi.

Son yolculuğuna uğurlanan Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı Osman Wöber'e büyük vefasızlık

"VİCDANLIYDI"

Eşi Müge Wöber, "Her insanın isminin önünde sıfatlar vardır. Sıfatlar bizi belirler. Her zaman söylüyorum Osman vicdanlıydı, asildi, dürüsttü, cesurdu ve her şeyden önemlisi ölçülü bir adamdı. Erdemliydi, onunla bir ömür geçirdiğim için çok mutluyum. Beni mutlu etti. Güzel ve çok zengin bir hayat yaşadık her anlamda." dedi. Konuşmaların ardından Osman Wöber'in cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi. Wöber için burada öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Osman Wöber için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Osman Wöber Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Son yolculuğuna uğurlanan Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı Osman Wöber'e büyük vefasızlık

"EŞİ VE KIZI BİZE EMANET"

Teşvikiye Camii'ndeki cenaze töreninde konuşan oyuncu Hatice Aslan, "İnanılmaz bir insandı. Çok üzülüyorum Osman gibi bir inanın kıymeti bilinmedi. Osman'ın Ankara'ya gidişi sebebi buradan şartların zorlaşmasındandır. Bu konuda çok duyarsızız. Zaten gittiği yer aydınlık. Gerçekten erdemli davranışların hepsi vardı. Çok iyi bir insandı. Hiç merak etmesin eşi ve kızı bize emanet. Güle güle git Osman" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Devlet Tiyatroları, Kurtlar Vadisi, Teşvikiye, İstanbul, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kurtlar Vadisi'nin Deve Tuncay'ı Osman Wöber, son yolculuğuna uğurlandı! - Son Dakika

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