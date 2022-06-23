Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerin başında gelen Kurtlar Vadisi'nde Kılıç karakterine hayat veren Attila Olgaç, hem kendisi hem de diğer oyuncularla ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
Dizide Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'la ilgili çıkan tarikat haberleri sonrası kadrodan ayrılmak istediklerini ifade eden Olgaç, kendilerine iki misli ücret teklif bu kararlarından vazgeçtiklerini belirtti. Olgaç, yaptığı açıklamada "Hepimiz ayrılacaktık. Fakat geçim için yaşamak önemli. Kesenin ağzını açtılar, aldığımız paranın iki mislini verdiler. İki misli para alınca da yapılacak bir şey olmadı" ifadelerine yer verdi.
Açıklamasının devamında dizide Mehmet Karahanlı karakterini canlandıran Zafer Ergin'in devam etmek için 3 misli ücret istediğini belirten Olgaç, "Zafer Ergin dedi ki, '3 mislini isterim'. Onun üzerine 'olmaz' dedi adam. Bunun üzerine kanal devreye girerek 'Sen iki ver. Üstünü ben vereceğim' dedi ama 10 bölüm sonra öldürüldü. Zafer öyle gitti. Yoksa o da gitmiyordu. Erken öldürüldü" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin yakın tarihine ışık turan dizideki oyuncularının gerçek hayattaki karşılıklarına ilişkin bir takım iddialar var. İşte oyuncular ve eşleştirildikleri o isimler:
Polat Alemdar: Abdullah Çatlı
Çakır: Alaattin Çakıcı
Dündar Kılıç: Laz Ziya
Uğur Çakıcı: Nesrin Çakır
Muradi Güler: Memati Baş
Drej Ali: Abdülhey Çoban
Aslan Akbey: Hiram Abas
Elif Eylül: Şeyda Yıldırım
Doğu Eşrefoğlu: Mehmet Fuat Doğu
Mito: Miktad Alpay
Seyfo Dayı: Haluk Kırcı
Behiç Türkcan: Behçet Cantürk
Son Dakika › Magazin › Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attila Olgaç: Necati Şaşmaz'la ilgili çıkan tarikat haberleri sonrası ayrılacaktık, iki misli para verdiler - Son Dakika