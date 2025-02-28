Kurtlar Vadisi\'nin Selvi\'si Büşra Ayaydın, anne oldu

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Türk televizyonlarının efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'ye hayat veren Fatma Büşra Ayaydın, takipçilerine müjdeli bir haber verdi.

Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen karakteri Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'yi canlandıran Büşra Ayaydın, geçtiğimiz yıllarda oyunculuğu bırakarak tesettüre girmişti.

ANNE OLDU

Daha sonra yalnızca bir filmde oynayan ünlü isim, bir giyim markası kurmuş ve evlenmişti. Ayaydın, geçtiğimiz gün takipçilerine müjdeyi verdi. Ayaydın, sosyal medya hesabında bebeğinin fotoğrafını paylaştı.

Ayaydın, "Bebemle ilk Ramazan, inşaallah" notuyla paylaşım yaptı.

FATMA BÜŞRA AYAYDIN KİMDİR?

Fatma Büşra Ayaydın, 27 Ekim 1994 tarihinde Ankara'da doğmuş Türk oyuncudur. Genç yaşta oyunculuk kariyerine adım atan Ayaydın, özellikle "Kurtlar Vadisi" dizisinde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi Çakır rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Bunun yanı sıra "Hatırla Sevgili", "En İyi Arkadaşım", "Mavi Rüya" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi dizilerde yer almış, sinema alanında ise "Siccin 3" filminde rol almıştır.

21 yaşında tesettüre girme kararı alarak oyunculuk kariyerine ara veren Ayaydın, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdikten sonra girişimcilik alanında çalışmalar yapmaya başlamıştır.

2025 yılında Bilal Aslanoğlu ile evlenmiştir.