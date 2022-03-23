Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? İnegöl fethinin kapısı açılacak mı? - Son Dakika
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Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? İnegöl fethinin kapısı açılacak mı?

23.03.2022 16:35

ATV'nin sevilen yapımlarından olan Kuruluş Osman'da bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Usta ise Osman'a karşı İbrahim Fakih rolünü layıkıyla oynamaya devam eder. Nikola, Cornelia ve Barkın'la büyük bir şeytan üçgeni oluşturan Usta'nın ölüm defterindeki isim artık Oğuz'un Işığı Şeyh Edebalı'dır.

KURULUŞ OSMAN'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Usta'nın ölüm defterinde Edebalı var

Usta ise Osman'a karşı İbrahim Fakih rolünü layıkıyla oynamaya devam eder. Nikola, Cornelia ve Barkın'la büyük bir şeytan üçgeni oluşturan Usta'nın ölüm defterindeki isim artık Oğuz'un Işığı Şeyh Edebalı'dır.

Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? İnegöl fethinin kapısı açılacak mı?

Osman Bey bunca olanın karşısında bir de Cornelia'nın kumpasıyla Mari'yi öldürmekten suçlanan Gündüz Bey'in masumiyeti ispat etmek zorundadır. Gündüz Bey ve Ayşe Hatun'un akıbetleri ne olacaktır? Mari'nin ölümünden Gündüz Bey'i suçlayan Turgut Bey ve Kosses Osman Bey'in yanında durmaya devam edecekler midir?

İnegöl fethinin kapısı açılacak mı?

Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? İnegöl fethinin kapısı açılacak mı?

Osman Bey her şeye rağmen fetih planlarını sürdürmeye devam eder. İnegöl'e açılacak olan kapı İnhisar'dır. Osman Bey İnhisarı fethetmek için çalışmalarını sürdürür. Osman Bey, İnhisar'ı alıp İnegöl'ün fethinin önünü açacak mıdır? Karanlığın içindeki şeytanı bulmak Osman için elzem olandır. Osman gizli düşmanını bulup fetih düşünü gerçekleştirebilecek midir?

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Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? İnegöl fethinin kapısı açılacak mı? - Son Dakika


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