Lara Fabian, İstanbul\'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

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Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşen unutulmaz gecede geniş repertuarı ve etkileyici performansıyla hayranlarını duygu dolu bir müzikal yolculuğa çıkardı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Lara Fabian, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmak üzere 25 Nisan 2024'te İstanbul Volkswagen Arena'da sahne aldı.

Kariyerine genç yaşta başlayan Belçika - İtalyan kökenli Fabian, güçlü vokali ve etkileyici sahne performanslarıyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip.

Yirmiden fazla dilde şarkı söyleyen sanatçı, milyonlarca satan albümlerinin yanında birçok uluslararası ödülün de sahibi.

Konser boyunca sık sık ayakta alkışlanan sanatçı Türk izleyicisinin çok duygu ve coşku dolu olduğunu söyledi. İstanbul'da çok özel ve özenli bir şekilde ağırlandığını belirten Fabian, Türk hayranları ile tekrar tekrar buluşmaktan çok keyif aldığını söyledi.

Klasikleşen şarkılarının yani sıra sahnede yeni şarkılarına da yer verdi. Kapanışı ise adeta bir kült haline gelen J'taime ile yaptı.