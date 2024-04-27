Lara Fabian, İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi - Son Dakika
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Lara Fabian, İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Lara Fabian, İstanbul\'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşen unutulmaz gecede geniş repertuarı ve etkileyici performansıyla Lara Fabian, hayranlarını duygu dolu bir müzikal yolculuğa çıkardı. Dünyaca ünlü şarkıcı, 25 Nisan 2024'te İstanbul Volkswagen Arena'da sahne alarak müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kariyerine genç yaşta başlayan Fabian, güçlü vokali ve etkileyici sahne performanslarıyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip. Konser boyunca sık sık ayakta alkışlanan sanatçı, Türk izleyicisinin duygu ve coşku dolu olduğunu belirtti ve Türk hayranlarıyla tekrar buluşmaktan çok keyif aldığını söyledi. Klasikleşen şarkılarının yanı sıra sahnede yeni şarkılarına da yer veren Fabian, kapanışı ise adeta bir kült haline gelen J'taime ile yaptı.

27.04.2024 13:09  Güncelleme: 13:11
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Piu Entertainment organizasyonuyla gerçekleşen unutulmaz gecede geniş repertuarı ve etkileyici performansıyla hayranlarını duygu dolu bir müzikal yolculuğa çıkardı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Lara Fabian, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmak üzere 25 Nisan 2024'te İstanbul Volkswagen Arena'da sahne aldı.

Kariyerine genç yaşta başlayan Belçika - İtalyan kökenli Fabian, güçlü vokali ve etkileyici sahne performanslarıyla dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip.

Yirmiden fazla dilde şarkı söyleyen sanatçı, milyonlarca satan albümlerinin yanında birçok uluslararası ödülün de sahibi.

Konser boyunca sık sık ayakta alkışlanan sanatçı Türk izleyicisinin çok duygu ve coşku dolu olduğunu söyledi. İstanbul'da çok özel ve özenli bir şekilde ağırlandığını belirten Fabian, Türk hayranları ile tekrar tekrar buluşmaktan çok keyif aldığını söyledi.

Klasikleşen şarkılarının yani sıra sahnede yeni şarkılarına da yer verdi. Kapanışı ise adeta bir kült haline gelen J'taime ile yaptı.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Lara Fabian, İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi - Son Dakika

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