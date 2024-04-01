YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Leyla Bilginel, cinsel tercihi hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Magazin

Leyla Bilginel, cinsel tercihi hakkında açıklama yaptı

Leyla Bilginel, cinsel tercihi hakkında açıklama yaptı

Ünlü oyuncu Leyla Bilginel, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'da yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Bilginel, cinsel tercihiyle ilgili merak edilen soruya samimi bir cevap verdi ve erkeklerden hoşlandığını belirtti.

01.04.2024 14:31  Güncelleme: 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaşam tarzı ve sperm bankasından çocuk sahibi olmasıyla uzun yıllardır adından söz ettiren oyuncu Leyla Bilginel, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'da yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Bilginel, cinsel tercihiyle ilgili merak edilen soruya da samimi bir cevap verdi.

"ERKEKLERDEN HOŞLANIYORUM"

Kalaycıoğlu'nun "Lezbiyen misin?" sorusuna samimi şekilde cevap veren Leyla Bilginel "Hayır ama öyle lanse edildi. Büyük bir gazete beni öyle göstermeye çalıştı ama değilim. Erkeklerde hoşlanıyorum biseksüel de değilim. Ben erkek enerjisini seviyorum. Ben erkeğin bana sevgiyle değen elini seven biriyim" dedi.

Leyla Bilginel'den 'Lezbiyen misin?' sorusuna cevap: Hayır, erkek enerjisi seviyorum
Leyla Bilginel'den 'Lezbiyen misin?' sorusuna cevap: Hayır, erkek enerjisi seviyorum

Gökay Kalaycıoğlu, Leyla Bilginel, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Leyla Bilginel, cinsel tercihi hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sosyal medyada renkli kişilik Av. Erkan Yalçın ölüm tehditleri alıyor
    15:18 Sosyal medyada renkli kişilik Av. Erkan Yalçın ölüm tehditleri alıyor

    Sosyal medyada renkli kişiliği ve içerikleriyle tanınan Av. Erkan Yalçın, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Yalçın, Türk toplumuna aykırı olduğunu vurgulayarak ölüm tehditleri aldığını belirtti. Renkli kişilikte olmanın farklı anlaşıldığını ifade eden Yalçın, insanların bir avukatın daha sevecen ve sıcakkanlı olmasını farklı algıladığını söyledi.

  • Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, babasıyla bir proje yapmak istiyor
    15:10 Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, babasıyla bir proje yapmak istiyor

    Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Tuncer, babasıyla bir projede yer alıp almayacağı sorusuna cevap vererek, birlikte bir şeyler yapmak istediğini söyledi.

  • Elif'in Polislik Macerası ve Arkadaşlık Dengeleri
    15:09 Elif'in Polislik Macerası ve Arkadaşlık Dengeleri

    Elif seneler sonra kavuştuğu Yaman'a ve onun yakın çevresine polislik refleksiyle yaklaşır, en başta da Rüya'ya güveni yoktur. Edinilen yeni bilgiler, Elif'in haklı mı yoksa haksız mı olduğunu gösterecektir. Elif polis kimliği ile girdiği dünyada elinde öyle bir anahtar tutuyordur ki, kiminin kurtuluşu kiminin de kabusu olacaktır. Özge tarafından Güven'den tamamen kopması için tehdit edilen Neslihan, denize düşerken Serhan'a sarılmak zorunda kalır. Düğüm kimsenin hesaba katmadığı biri sayesinde çözülür ama Serhan kendisini yeniden olayların merkezine koyacak bir oyun alanı bulmuştur bile. Babası Zafer'in karanlık mirasından kendini sıyırmak zorunda olan Tolga'ya Yaman el verir. Mekanda bütün gençler el birliği ile çocuklar için bir eğlence düzenler. Asi ve Alaz, ölümle burun burunayken birbirlerine ilan-ı aşk ettikten sonra, ilişkilerinde atladıkları boyutun farkındadırlar. Fakat etkinlik sırasında Rüya bütün dünyasını alt üst eden bir bilgi edinir. Şimdi bir karar vermek zorundadır. Sonraki adımları ile Elif'i haklı mı çıkaracak, yoksa Yaman'a duyduğu büyük aşka sadık mı kalacaktır?

  • Durumu iyiye giden Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı
    14:40 Durumu iyiye giden Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı

    Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi gören oyuncu Kadir İnanır, durumunun iyiye gitmesiyle yoğun bakımdan çıkarıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın tedavisinin serviste devam edeceğini ve rehabilitasyon sürecinin uzun olabileceğini belirtti. Sağlam ayrıca, İnanır'ın genel durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ve ek hastalıklarının tedavisinin de sona yaklaştığını söyledi.

  • Kadir İnanır Yoğun Bakımdan Çıktı
    13:49 Kadir İnanır Yoğun Bakımdan Çıktı

    Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi gören oyuncu Kadir İnanır, durumunun iyiye gitmesi sonrası yoğun bakımdan çıkarıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili yapılan açıklamada, tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini ve rehabilitasyon sürecinin uzun bir süreç olduğunu belirtti.

  • Sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi
    13:37 Sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi sona erdi

    Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakım sürecinin tamamlandığını ve servise çıkarıldığını açıkladı. İnanır'ın tedavisi nöroloji servisinde devam edecek ve rehabilitasyon süreci uzun bir süreç olacak. Şu ana kadar tedavisi olumlu ilerleyen İnanır'ın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir.

  • Alişan çocuklarıyla piknik yaparken görüntülendi
    13:09 Alişan çocuklarıyla piknik yaparken görüntülendi

    Şarkıcı Alişan, çocukları ve yeğeniyle birlikte Bebek Parkı'nda piknik yaparken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alişan, bayramı ailesiyle geçireceğini ve sahne almayacağını açıkladı. Ayrıca, Galatasaraylı ünlü isim Şahan Gökbakar ile aralarında geçen sosyal medya atışmasını da dile getirdi. Fenerbahçe'nin ligden çekilebileceği açıklamasına da değinen Alişan, bunun bir gözdağı olduğunu ve iyi bir şey olduğunu ifade etti.

  • Ünlüler Seçim Sonuçlarına Sosyal Medyadan Tepki Gösterdi
    13:09 Ünlüler Seçim Sonuçlarına Sosyal Medyadan Tepki Gösterdi

    Ünlü isimler, seçim sonuçları açıklandıktan sonra sosyal medya hesaplarından farklı tepkilerini paylaştılar. Cem Yılmaz, Mustafa Sandal, Nazan Öncel, Berna Laçin, Şevval Sam, Cem Davran, Pınar Altuğ Atacan, Hayko Cepkin, Ahmet Ümit, Demet Sağıroğlu, Nilgün Belgün ve Fazıl Say, seçim sonuçları hakkında görüşlerini dile getirdiler.

  • 12:09 "Murat Kurum tarihi farkla kazanacak" demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap

    Hakan Ural'ın daha önce yaptığı "Çok büyük farkla Murat Kurum kazanacak. Tarihi farkla alacak" sözleri gündem oldu. Gelen yorumların ardından sessizliğini bozan Ural, "Öngörümün gerçekleşmemesi bir suç, ayıpmış gibi bana hakaret, aşağılama ile kendini tatmin eden zihniyete acıyarak gülüyorum" dedi.

  • 11:17 "Seçimi kaybettim" diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu

    İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Tüm bekarlara selam olsun" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

  • Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak seçimleri kazandı
    11:11 Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak seçimleri kazandı

    31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56,58 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 32,62'lik oranla ikinci sırada yer aldı. Beşikçioğlu, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 'Teşekkürler Ankara' şeklinde bir paylaşım yaptı. Ayrıca Beşikçioğlu, geçtiğimiz günlerde mal varlığını açıklamıştı.


14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
14:01 Denizli’de başkan seçilen CHP’li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın Denizli'de başkan seçilen CHP'li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın
13:28 Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı
12:53 Hangi parti kaç belediye kazandı YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı
11:37 Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı
14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
13:49 Sevkler açıklandı Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır Sevkler açıklandı! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır?
12:56 Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı! Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var
12:15 Trabzon’u birbirine katan Osayi’den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj Trabzon'u birbirine katan Osayi'den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj
12:09 “Murat Kurum tarihi farkla kazanacak“ demişti Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural’dan eleştirilere cevap "Murat Kurum tarihi farkla kazanacak" demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap
11:47 Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli Çeşme’nin yeni Belediye Başkanı oldu Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu
11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim sonrası ilk mesaj Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj
11:17 “Seçimi kaybettim“ diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu "Seçimi kaybettim" diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 15:25:23. #1.11#
SON DAKİKA: Leyla Bilginel, cinsel tercihi hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement