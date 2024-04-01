Yaşam tarzı ve sperm bankasından çocuk sahibi olmasıyla uzun yıllardır adından söz ettiren oyuncu Leyla Bilginel, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'da yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Bilginel, cinsel tercihiyle ilgili merak edilen soruya da samimi bir cevap verdi.
Kalaycıoğlu'nun "Lezbiyen misin?" sorusuna samimi şekilde cevap veren Leyla Bilginel "Hayır ama öyle lanse edildi. Büyük bir gazete beni öyle göstermeye çalıştı ama değilim. Erkeklerde hoşlanıyorum biseksüel de değilim. Ben erkek enerjisini seviyorum. Ben erkeğin bana sevgiyle değen elini seven biriyim" dedi.
Son Dakika › Magazin › Leyla Bilginel, cinsel tercihi hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
Sosyal medyada renkli kişiliği ve içerikleriyle tanınan Av. Erkan Yalçın, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Yalçın, Türk toplumuna aykırı olduğunu vurgulayarak ölüm tehditleri aldığını belirtti. Renkli kişilikte olmanın farklı anlaşıldığını ifade eden Yalçın, insanların bir avukatın daha sevecen ve sıcakkanlı olmasını farklı algıladığını söyledi.
Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Tuncer, babasıyla bir projede yer alıp almayacağı sorusuna cevap vererek, birlikte bir şeyler yapmak istediğini söyledi.
Elif seneler sonra kavuştuğu Yaman'a ve onun yakın çevresine polislik refleksiyle yaklaşır, en başta da Rüya'ya güveni yoktur. Edinilen yeni bilgiler, Elif'in haklı mı yoksa haksız mı olduğunu gösterecektir. Elif polis kimliği ile girdiği dünyada elinde öyle bir anahtar tutuyordur ki, kiminin kurtuluşu kiminin de kabusu olacaktır. Özge tarafından Güven'den tamamen kopması için tehdit edilen Neslihan, denize düşerken Serhan'a sarılmak zorunda kalır. Düğüm kimsenin hesaba katmadığı biri sayesinde çözülür ama Serhan kendisini yeniden olayların merkezine koyacak bir oyun alanı bulmuştur bile. Babası Zafer'in karanlık mirasından kendini sıyırmak zorunda olan Tolga'ya Yaman el verir. Mekanda bütün gençler el birliği ile çocuklar için bir eğlence düzenler. Asi ve Alaz, ölümle burun burunayken birbirlerine ilan-ı aşk ettikten sonra, ilişkilerinde atladıkları boyutun farkındadırlar. Fakat etkinlik sırasında Rüya bütün dünyasını alt üst eden bir bilgi edinir. Şimdi bir karar vermek zorundadır. Sonraki adımları ile Elif'i haklı mı çıkaracak, yoksa Yaman'a duyduğu büyük aşka sadık mı kalacaktır?
Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi gören oyuncu Kadir İnanır, durumunun iyiye gitmesiyle yoğun bakımdan çıkarıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, İnanır'ın tedavisinin serviste devam edeceğini ve rehabilitasyon sürecinin uzun olabileceğini belirtti. Sağlam ayrıca, İnanır'ın genel durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ve ek hastalıklarının tedavisinin de sona yaklaştığını söyledi.
Beynine pıhtı atması sonucu hastanede tedavi gören oyuncu Kadir İnanır, durumunun iyiye gitmesi sonrası yoğun bakımdan çıkarıldı. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili yapılan açıklamada, tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini ve rehabilitasyon sürecinin uzun bir süreç olduğunu belirtti.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakım sürecinin tamamlandığını ve servise çıkarıldığını açıkladı. İnanır'ın tedavisi nöroloji servisinde devam edecek ve rehabilitasyon süreci uzun bir süreç olacak. Şu ana kadar tedavisi olumlu ilerleyen İnanır'ın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir.
Şarkıcı Alişan, çocukları ve yeğeniyle birlikte Bebek Parkı'nda piknik yaparken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alişan, bayramı ailesiyle geçireceğini ve sahne almayacağını açıkladı. Ayrıca, Galatasaraylı ünlü isim Şahan Gökbakar ile aralarında geçen sosyal medya atışmasını da dile getirdi. Fenerbahçe'nin ligden çekilebileceği açıklamasına da değinen Alişan, bunun bir gözdağı olduğunu ve iyi bir şey olduğunu ifade etti.
Ünlü isimler, seçim sonuçları açıklandıktan sonra sosyal medya hesaplarından farklı tepkilerini paylaştılar. Cem Yılmaz, Mustafa Sandal, Nazan Öncel, Berna Laçin, Şevval Sam, Cem Davran, Pınar Altuğ Atacan, Hayko Cepkin, Ahmet Ümit, Demet Sağıroğlu, Nilgün Belgün ve Fazıl Say, seçim sonuçları hakkında görüşlerini dile getirdiler.
Hakan Ural'ın daha önce yaptığı "Çok büyük farkla Murat Kurum kazanacak. Tarihi farkla alacak" sözleri gündem oldu. Gelen yorumların ardından sessizliğini bozan Ural, "Öngörümün gerçekleşmemesi bir suç, ayıpmış gibi bana hakaret, aşağılama ile kendini tatmin eden zihniyete acıyarak gülüyorum" dedi.
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından "Seçimi kaybettim ve evleniyorum. Tüm bekarlara selam olsun" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56,58 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 32,62'lik oranla ikinci sırada yer aldı. Beşikçioğlu, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 'Teşekkürler Ankara' şeklinde bir paylaşım yaptı. Ayrıca Beşikçioğlu, geçtiğimiz günlerde mal varlığını açıklamıştı.
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