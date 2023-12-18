Madonna Brooklyn\'de verdiğ konser sırasında üstsüz dansçıyı dudağından öptü

Madonna, Cumartesi günü Brooklyn, New York'taki Barclays Center'da verdiği konser sırasında üstsüz bir dansçıyı öperek müstehcen bir performans sergiledi.

Saten bir iç çamaşırı giyen şarkıcı 65 yaşındaki şarkıcı, dansçıyı öptükten sonra 11 yaşındaki kızı Estere'yi sahneye çıkardı.

Madonna, yaz aylarında, ciddi bir sağlık problemi yaşadığını ve gözlerini hastanede açtığını söyledi. Bu süreçte Siobhan isimli gizemli bir kadının hayatını kurtardığını söyledi ve kadına teşekkür etti.

Siobhan hakkında "Beni hastaneye hastaneye götüren çok önemli bir kadın var... Banyo zemininde bayıldım ve yoğun bakımda uyandım" dedi.

'İlk bilincimi kazandığımda, altıçocuğumun korku içindelobide oturduğunu gördüm' diye açıkladı ve ekledi, 'Hepsi oldukça korkmuştu ve ne olup bittiğini anlamadım.'

Bu deneyimin kendisine 30 yaşında meme kanserinden ölen annesini hatırlattığını söyledi.