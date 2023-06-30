Madonna'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor: Sürekli kusuyor - Son Dakika
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Madonna'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor: Sürekli kusuyor

30.06.2023 11:49

Yoğun bakıma kaldırılan ve entübe edilen Madonna, taburcu edilmesine rağmen sağlık durumunun ciddiyetini koruyor. Evde istirahat eden Madonna, sürekli kusma ve yataktan kalkamama sorunu yaşıyor. Pop Kraliçesi'nin dünya turnesi için sıkı bir şekilde prova yaptığı ve semptomları görmezden geldiği belirtiliyor.

Enfeksiyon nedeniyle 6 gün önce yoğun bakıma kaldırılarak entübe edilen Madonna'nın saülık durumuyla ilgili hayranlarını üzecek yeni bilgiler geldi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

New York'ta fenalaştıktan sonra ağır bir bakteriyel enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda kalan ve entübe edilen Madonna birkaç gün sonra hastaneden taburcu edildi. ABD medyası, taburcu edilmesine rağmen Madonna'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu aktardı.

Enfeksiyon nedeniyle entübe edilen Madonna'nın sağlık durumuyla ilgili üzücü gelişme: Sürekli kusuyor

"SÜREKLİ KUSUYOR"

ABD'nin ünlü magazin sitesi TMZ'ye konuşan kaynaklar, Madonna'nın evinde istirahat ettiğini fakat yataktan çıkacak hali olmadığını söyledi. Kaynaklar, "Madonna kendini kontrol edemeden sürekli kusuyor. Yataktan kalkamıyor" dedi.

Enfeksiyon nedeniyle entübe edilen Madonna'nın sağlık durumuyla ilgili üzücü gelişme: Sürekli kusuyor

12 SAAT PROVA YAPMIŞ

Pop Kraliçesi'nin çıkacağı dünya turnesi için günde 12 saat prova yaptığı bildirildi. Turneye sıkı bir şekilde hazırlanmak isteyen 64 yaşındaki şarkıcının semptomları görmezden geldiği ve bu sebeple doktora gitmediği belirtildi.

Enfeksiyon nedeniyle entübe edilen Madonna'nın sağlık durumuyla ilgili üzücü gelişme: Sürekli kusuyor
Enfeksiyon nedeniyle entübe edilen Madonna'nın sağlık durumuyla ilgili üzücü gelişme: Sürekli kusuyor
Enfeksiyon nedeniyle entübe edilen Madonna'nın sağlık durumuyla ilgili üzücü gelişme: Sürekli kusuyor
Enfeksiyon nedeniyle entübe edilen Madonna'nın sağlık durumuyla ilgili üzücü gelişme: Sürekli kusuyor
YORUMLAR (1)
  • mert çelik: zebaniler bekliyor Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Madonna'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor: Sürekli kusuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Madonna'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor: Sürekli kusuyor - Son Dakika
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