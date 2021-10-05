Cardi B'nin tuhaf kıyafeti olay oldu: Sanki animasyon film karakteri

ANİMASYON FİLM KAHRAMANLARINA BENZETİLDİ

Ama o yine kendini aştı ve kıyafet tercihiyle gündemin ilk sırasına oturmayı başardı. Öyle ki sosyal medyada en çok konuşulan kişilerden biri haline geldi. Hayranları onun kıyafetini, tarihin en ünlü animasyon filmlerinden birinin kahramanına benzetti.

PARİS MODA HAFTASI'NIN KONUĞU

Daha birkaç gün önce ikinci doğumundan hemen sonra yağ aldırdığı iddialarıyla gündeme gelen ve bunu yalanlayan Cardi B. Paris Moda Haftası'nın konukları arasındaydı. Hem sahnede hem de günlük hayatında bir türlü vazgeçemediği ilginç giyim tarzından yine ödün vermedi 28 yaşındaki şarkıcı. Önce yeşil sonra da mor renkte birbirine benzer kıyafetler giydi ardı ardına katıldığı etkinliklerde.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Bu iki kıyafetten bir tanesi de sosyal medyada kelimenin tam anlamıyla büyük gürültü kopardı. Cardi B çok konuşulan yeşil kıyafetini yine aynı renkte, bebek başlığını andıran bir başlıkla tamamladı. Bu görünümüyle de bir döneme damgasını vuran ünlü animasyon filmi Teletubbies'in kahramanlarına benzetildi. Sosyal medya kullanıcıları da hemen klavyelerinin başına geçip Cardi B'nin kıyafetiyle ilgili yorumlar yapmaya başladı.

YEŞİL TULUM

Bir kullanıcı Cardi B'nin kıyafetiyle ilgili olarak "O her zaman çok sevimli ama bu görünümü Teletubbies'ye benziyor" diye yazdı. Bir başkası da yine aynı animasyon filmin her bölümünün başında görünen ve "güneş bebek" olarak anılan bebeğe benzetti Cardi B'yi. Bu kullanıcı "Lütfen biri Cardi B'yi Teletubbies'deki güneş bebeğin yerine photoshop ile yerleştirsin" diye görüşünü belirtti.

ÇOK BEĞENENLER DE OLDU

Cardi B'nin bu görünümünü eleştirenlere, sadık hayranlarından da yanıt geldi. Onlar şarkıcıya yönelik bu esprili eleştirilere "Ciddi olamazsınız. Cardi'nin kıyafetindeki detaylara bakın, muhteşem" diye yanıt verdi.

DOĞUMDAN SONRA YAĞ ALDIRDIĞI İDDİALARINA YANIT VERDİ

Kısa bir süre önce Offset ile evliliğinden ikinci bebeğini dünyaya getiren Cardi B, doğumdan hemen sonra katıldığı bir etkinlikte "yıldırım hızıyla" forma girmesiyle dikkat çekmişti. Bu nedenle de hakkında "doğum yaptıktan sonra yağ da aldırdı" söylentilerinin çıkmasına neden oldu. Fakat şarkıcı bu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi ve asla yağ aldırmadığını savundu.

MUHTEŞEM YÜZYIL HAYRANI

Doğum sırasında çok kan kaybettiğini anlatan Cardi B, böyle bir durumda estetik operasyonu ya da yağ aldırmayı düşünmediğini sözlerine ekledi. Offset ile ilişkisinden 3 yaşında bir kızı da bulunan Cardi B, aynı zamanda bir Muhteşem Yüzyıl dizisi hayranı olarak da biliniyor.

KIYAFETLERİ HER ZAMAN OLAY OLDU

Gerçek adı Belcalis Marlenis Almánzar olan 28 yaşındaki Cardi B, sadece sahne ya da kırmızı halıda değil günlük hayatında da giydiği çarpıcı ve iddialı kıyafetlerle tanınıyor. Paris'teki gardrobu ile Teletubbies kahramanlarına benzetilen şarkıcı, bazen alışverişe giderken bile sırf dikkat çekmek için eşine az rastlanır kıyafetler tercih ediyor.

ALIŞVERİŞE GİTTİ

Cardi B, geçen yaz kocası Offset ile alışverişe gittiğinde üzerinde bu kıyafet vardı.

BU TERCİHİ BEĞENİLDİ

Bir Grammy töreninde giydiği istiridyeyi andıran bu kıyafeti çok beğenilmişti.

ŞAŞIRTAN GÖRÜNÜM

Genellikle şatafatlı giyinen Cardi B, günlük hayatında bazen herkesi şaşırtacak kadar sade görünebiliyor. Yani bir başka deyişle Cardi B'nin gösterişli değil sade giyinmesi çok dikkat çekiyor.