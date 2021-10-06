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David Hare: Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış - Son Dakika

David Hare: Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış

06.10.2021 18:35
David Hare: Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış

KENDİ FİLMİNİ ÖRNEK GÖSTERDİBir süredir sinema çevrelerinde konuşulan bu konuyla ilgili oyun yazarı ve yönetmen Sir David Hare'den de ilginç bir itiraf geldi.

KENDİ FİLMİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Bir süredir sinema çevrelerinde konuşulan bu konuyla ilgili oyun yazarı ve yönetmen Sir David Hare'den de ilginç bir itiraf geldi. Hare, yönetmenliğini kendisinin üstlendiği 2011 tarihli Page Eight adlı filmi de örnek gösterdi. Başrolleri paylaşan Rachel Weisz ile Bill Nighy arasındaki 20 yıllık yaş farkını gündeme getiren David Hare, iki oyuncu arasında senaryo gereği gerçekleşen öpüşme sahnesini "iğrenç ve çok yanlış" sözleriyle değerlendirdi.

David Hare: Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış

ARALARINDA 20 YAŞ FARK VAR

Filmin çekildiği dönemde Bill Nighy 61, Rachel Weisz ise 41 yaşındaydı. Filmde Nighy, tecrübeli bir MI5 analistini, Weisz de onun sevgilisini canlandırıyordu.

David Hare: Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış

'ÇOK İĞRENÇ, ÖYLE DEĞİL Mİ?'

David Hare bu itirafını, konuk olduğu Jay Rayner'ın Out to Lunch adlı podcast yayınında yaptı. Rayner, David Hare'in, Worricker üçlemesi kapsamında yer alan bu yapımda Nighy'nin oynadığı karakterin kendisinden 20 yaş genç kadınlarla flört edip durmasının nedenini sordu. Bunun üzerine David Hare de "Evet, bu iğrenç, değil mi?" diye yanıt verdi. Sonra da "Bu çok yanlış ve çok tipik biçimde erkek egemen" diye sürdürdü.

BİRÇOK ÖRNEĞİ VAR

Bu arada Hollywood yapımı filmler içinde, iki sevgiliyi oynayan kadın ve erkek başrol oyuncuları arasında çarpıcı yaş farkı olan filmler bir kez daha gündeme geldi. Onları da bir hatırlayalım istedik.

David Hare: Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış

13 YAŞ FARK

Mila Kunis- Mark Wahlberg: İkili 2012 yapımı Ted filminde oynadı. Aralarında 13 yaş fark var. O dönemde Wahlberğ 41, Kunis 28 yaşındaydı.

David Hare: Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış

BOL ÖDÜLLÜ FİLM

Jennifer Lawrence- Bradley Cooper: Bir döneme damgasını vuran 2012 yapımı Silver Linings Playbook (Umut Işığım) filminde başrol paylaşan ve birbirine aşık olan iki kişiyi canlandıran Lawrence ile Cooper arasında 15 yaş fark var.

David Hare: Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış

BOND İLE BOND KIZI ARASINDA 17 YAŞ FARK VAR

Lea Seydoux- Daniel Craig: James Bond serisinin yeni halkası No Time To Die'ın yanı sıra serinin bir önceki filmi Spectre'de de birlikte kamera karşısına geçen iki oyuncu arasında 17 yaş fark var.

David Hare: Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış

LETO ROL ARKADAŞINDAN 18 YAŞ BÜYÜK

Margot Robbie- Jared Leto: İki ünlü oyuncu, Suicide Squad adlı filmrde birlikte kamera karşısına geçti. Aralarında 18 yaş fark var.

David Hare: Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış

HEP GENÇLERLE KAMERA KARŞISINA GEÇİYOR

Rebecca Ferguson- Tom Cruise: Mission Impossible - Rogue Nation da kamera karşısına geçen iki oyuncu arasındaki yaş farkı 22.

David Hare: Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış

BİR DÖNEME DAMGA VURAN YAPIM

Demi Moore- Robert Redford: Modern sinemanın en çok ses getiren yapıtlarından biri olarak hafızalarda yer eden Indecent Proposal'ın iki başrol oyuncusu arasında 26 yaş fark var.

David Hare: Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış

28 YAŞ FARK

Emma Stone- Colin Firth; Magic in The Moonlight filminde başrol paylaşan oyuncular arasındaki yaş farkı 28.

David Hare: Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış

BİRİ 28, DİĞERİ 61 YAŞINDAYDI

Catherine Zeta Jones- Sean Connery: 1999 yapımı Entrapment filminde kamera karşısına geçtikleinde Zeta Jones 29, Connery 68 yaşındaydı.

David Hare: Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış

Rachel Weisz, Yönetmen, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin David Hare: Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: David Hare: Bu yaşta bir adamın bu kadar genç bir kadınla öpüşmesi iğrenç ve çok yanlış - Son Dakika
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