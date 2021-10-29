Eypio Kütahya'yı coşturdu

Türkçe rapin sevilen isimlerinden Eypio, Kütahya'daki Gençlik ve Cumhuriyet Festivali'nde sahne aldı. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Eypio'ya, Kütahya'ya geldiği için teşekkür ederek, çini tabak ve Belediye Kütahyaspor atkısı hediye etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıldönümü nedeniyle Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organize ettiği Gençlik ve Cumhuriyet Festivali kapsamında Eypio sahne aldı.

Eypio'nun sahnesi öncesinde gençlere hitap eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, gençlerin istediği sanatçıları getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Işık, konuşmasında gençlere iyi eğlenceler dilerken, ilk kez gösterimi yapılacak olan Yedigöller Projesinin görsellerini sundu.

Türkçe Rap müziğinin başarılı ismi Eypio sevilen şarkılarını Kütahyalı gençlerle birlikte hep bir ağızdan söyledi. - KÜTAHYA