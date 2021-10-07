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'Küçük yaşımdan beri herkes beni cinsel obje olarak gördü':   Emily Ratajkowski güzelliğin bedelini anlattı - Son Dakika

'Küçük yaşımdan beri herkes beni cinsel obje olarak gördü':   Emily Ratajkowski güzelliğin bedelini anlattı

07.10.2021 12:22
'Küçük yaşımdan beri herkes beni cinsel obje olarak gördü':   Emily Ratajkowski güzelliğin bedelini anlattı

GÜZEL DOĞDUGünümüzün en gözde modellerinden biri olan Emily Ratajkowski, dünyayla işte böyle tanıştı.

GÜZEL DOĞDU

Günümüzün en gözde modellerinden biri olan Emily Ratajkowski, dünyayla işte böyle tanıştı. Yani kelimenin tam anlamıyla "güzel doğdu." Annesinden devraldığı bu özelliği de onun gelecekteki hayat yolculuğunda belirleyici oldu. Daha doğduğu gün bile kendisini diğer bebeklerinden ayıran bu güzelliğin bedelini attığı her adımda ödeyerek elbette.

'Küçük yaşımdan beri herkes beni cinsel obje olarak gördü':   Emily Ratajkowski güzelliğin bedelini anlattı

GÜZELLİĞİN ÖDÜLÜ DE VAR BEDELİ DE

Kısa bir süre önce Sebastian Bear-McClard ile evliliğinden Sylvester adını verdikleri bir bebek sahibi olan Emily Ratajkowski, yakında piyasaya çıkacak olan My Body (Benim Vücudum) adlı kitabında, bu kadar dikkat çeken bir güzelliğe sahip olarak büyümenin nasıl bir şey olduğunu satırlara döktü. Bu güzelliğin ödülü olarak neler kazandığını ve elbette nasıl bir bedel ödediğini.

'Küçük yaşımdan beri herkes beni cinsel obje olarak gördü':   Emily Ratajkowski güzelliğin bedelini anlattı

TACİZ BİR KEZ DEĞİL

30 yaşındaki Ratajkowski, kitabında, kendisine şöhretin kapılarını ardına kadar açan Blurred Lines şarkısının klibinde şarkıcı Robin Thicke'nin kendisini nasıl taciz ettiğini de anlattı. Ama modelin kitabına bakılacak olursa bu onun başına gelen ilk kabul dolu olay değil.

'Küçük yaşımdan beri herkes beni cinsel obje olarak gördü':   Emily Ratajkowski güzelliğin bedelini anlattı

ÖĞRETMENİ SUTYENİNİ KOPARDI

Tam adı Emily O'Hara Ratajkowski olan Londra doğumlu model, kitabında güzelliğinin bedelini de bütün açıklığıyla ifade etti. Ratajkowski, ailesinin, onun görünüşüyle ilgili takıntısını, bu görsel özelliklerinin onu bazı insanların gözünde nasıl bir cinsel obje haline getirdiğini satırlara döktü. Moda dünyasında "Emrata" adıyla anılan Emily Ratajkowski, Thicke'nin klip çekiminde kendisini taciz etmesinden uzun yıllar önce bir ortaokul öğretmeninin sutyeninin kopçasını nasıl kopardığını da kitabında anlattı.

'Küçük yaşımdan beri herkes beni cinsel obje olarak gördü':   Emily Ratajkowski güzelliğin bedelini anlattı

SANDIĞI KADAR GÜÇLÜ DEĞİLMİŞ

Kitapta Ratajkowski'nin bazı itirafları da var kendisiyle ilgili. Özellikle sosyal medyada yaptığı cüretkar paylaşımlarla çok tartışılan Emrata, bu durumu da "Çıplaklık insanı güçlendirir" diyerek savunmuştu. Fakat kitabında anlattığına göre sonradan bu konuda sandığı kadar güçlü olmadığının da farkına vardı.

'Küçük yaşımdan beri herkes beni cinsel obje olarak gördü':   Emily Ratajkowski güzelliğin bedelini anlattı

GÜZELLİĞİ ANNEDEN MİRAS

Londra'da dünyaya gelen ancak küçük yaşta ailesiyle birlikte ABD, San Diego'ya taşınan Ratajkowski, kitabında annesinin nefes kesen güzelliğinin hikayelerini dinleyerek büyüdüğünü de yazdı. Gençlik yıllarında çok güzel bir kız olan annesi Kathy, sık sık, kendisine hayran olan erkek öğrencilerin, yatak odasının penceresi altında ona nasıl serenat yaptıklarını anlatırdı. ve elbette onun bu güzelliğini kıskananların yaptıklarını da. Ratajkowski, annesinden geçen bu 'güzellik' mirasının kendisinin de kaderi olduğunu daha küçücük yaşta fark ettiğini de yazdı.

'Küçük yaşımdan beri herkes beni cinsel obje olarak gördü':   Emily Ratajkowski güzelliğin bedelini anlattı

'ANNEM HER GECE EN GÜZEL OLMAK İÇİN DUA EDERDİ'

Ratajkowski o dönemi kitabında şu satırlarla anlattı: " Kızının 'güzel' olarak algılanması özellikle annem için çok önemliydi. Annem geceleri Tanrı'ya 'kendisini en güzel yapması için' dua ederdi. Güzellik benim için özel olmanın da bir yoluydu. Özel olduğum zamanlarda da ailemin beni ne kadar sevdiğini hissettim."

'Küçük yaşımdan beri herkes beni cinsel obje olarak gördü':   Emily Ratajkowski güzelliğin bedelini anlattı

14 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

Böylesine dikkat çekici bir güzelliğe sahip olan ve bunun da farkında olarak büyüyen Ratajkowski'nin modellik kariyeri için de fazla beklemesi gerekmedi. 14 yaşında bir markette kasa sırası beklerken, bir model ajanı tarafından keşfedildi Ratajkowski. Model olmasının, ailesini de memnun edeceğini düşündü ve bu şekilde hayatını şekillendirecek olan kariyeri de başlamış oldu.

'Küçük yaşımdan beri herkes beni cinsel obje olarak gördü':   Emily Ratajkowski güzelliğin bedelini anlattı

GERÇEKLERLE YÜZLEŞTİ

Her ne kadar güzelliği ile dikkat çekse de Ratajkowski'nin 1.70 santimlik boyu aslında podyuma çıkması için çok uygun değildi. Bunun için de bikini ve iç çamaşırı çekimleri için yönlendirildi. Ratajkowski, başlarda bir cinsel obje olarak algılanmanın, kendisi üzerinde bir tür özgürleştirici etkisi olduğunu düşündü yazdıklarına göre. Bir noktaya kadar doğruydu da bu. Çünkü kendisine şöhretin kapılarını açtı ve başka işlerde gerçekleşmeyecek kadar kısa sürede çok para kazanmasını sağladı. Ancak işin 'özgürleştirici ve güç verici" kısmının sandığı gibi olmadığını da fark etti. Yazdığına göre "oyundaki dinamiklerin gerçekliğiyle yüzleşmek, gücünün ne kadar sınırlı olduğunu da kabul etmek" anlamına geliyordu.

'Küçük yaşımdan beri herkes beni cinsel obje olarak gördü':   Emily Ratajkowski güzelliğin bedelini anlattı

UĞRADIĞI TACİZLERİ DE KİTABINDA YAZDI

Ratajkowski, son yıllarda itiraf ettiği taciz olaylarıyla gündeme gelmişti. Geçen yıl bir fotoğrafçının tacizine uğradığını itiraf eden Ratajkowski, birkaç gün önce de Blurred Lines adlı şarkısının klibinde oynadığı Robin Thicke'nin, sarhoş geldiği sette, rızası olmadan göğüslerine dokunduğunu itiraf etmişti.

'Küçük yaşımdan beri herkes beni cinsel obje olarak gördü':   Emily Ratajkowski güzelliğin bedelini anlattı
'Küçük yaşımdan beri herkes beni cinsel obje olarak gördü':   Emily Ratajkowski güzelliğin bedelini anlattı

Emily Ratajkowski, Amelia Hamlin, Londra, Taciz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Küçük yaşımdan beri herkes beni cinsel obje olarak gördü':   Emily Ratajkowski güzelliğin bedelini anlattı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 'Küçük yaşımdan beri herkes beni cinsel obje olarak gördü':   Emily Ratajkowski güzelliğin bedelini anlattı - Son Dakika
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