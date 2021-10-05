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'Kuruluş Osman' yenilenen devasa dekoruyla göz kamaştıracak - Son Dakika

'Kuruluş Osman' yenilenen devasa dekoruyla göz kamaştıracak

05.10.2021 11:08
'Kuruluş Osman' yenilenen devasa dekoruyla göz kamaştıracak, System.String[]

'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonu için Harmankaya Kalesi ve şehri, Bilecik Tekfur Sarayı ve Turgut Bey Obası inşa edilirken, Osman Bey için ise 500 metrekarelik devasa bir otağ yapıldı.

Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ'ın üçüncü sezonla ilgili "Ezber bozan ve çok farklı bir Kuruluş Osman izleyecekler" müjdesinin ardından açıklanan yeni sezon kadrosu beklentileri artırmıştı. 'Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonunda çok konuşulacak yeniliklerinden biri de görkemli dekorları olacak. Osman Bey'in obası baştan aşağıya yenilenirken, Söğüt, İnegöl Kalesi ve dizinin diğer mekanları da revize edilip büyütüldü

OSMAN BEY'E DEV OTAĞ, YENİ KALELER VE ŞEHİRLER İNŞA EDİLDİ

Harmankaya Kalesi ve şehri 20 bin metrekare alana inşa edilirken, kalenin içerisinde meydan, çarşı, dükkanlar, kilise, kale evleri, surlar ve kuleler bulunuyor. Bilecik Tekfur Sarayı ise 5 bin metre kapalı mekanda saray, kabul salonu ve odaları ile sıfırdan inşa edildi. Kayı Obası bütün aksesuvarları ile tepeden tırnağa yenilenirken, Osman Bey'e 500 metrekarelik devasa yeni otağ yapıldı. 500 metrekarelik devasa otağ üç bölümden oluşurken bey makamı 200 metrekare ve iki oda ise 300 metrekareden oluştu. Bey makamında 4 ahşap direk yer alırken otağın beş ahşap kapısı bulunuyor. Otağın içinde ahşap kaplama, süsleme ve el boyamaları yapıldı. Otağ için 12 ve 10'ar metre çapında 500 metrekarelik halılar özel olarak dokundu. Kayı Obası dışında Turgut Bey için de yaşam alanları ile birlikte 25 çadırlık yeni bir oba inşa edildi.

250 KİŞİLİK SANAT EKİBİ GÖREV YAPTI

250 kişilik sanat ekibi tarafından inşa edilen kale, şehir ve obalar için 50 bin ton özel işlemeli taş, 20 ton demir, 1000 metreküp kereste ve tomruk, 500 metreküp strafor ile 15 ton boya-tiner kullanıldı. Sanat ekibi ayrıca binlerce kılıç, kalkan, hançer, mızrak ve yaydan oluşan döneme ait silahla birlikte 5 bin adet mobilyalar, günlük eşya ve aksesuvar üretti.

100 YENİ KOSTÜM DİKİLDİ

'Kuruluş Osman' yenilenen devasa dekoruyla göz kamaştıracak

20 kişilik kostüm ekibi dizinin ana oyuncuları için 100 adet kostüm dikti. Döneme ait kostüm ve zırh üretimi için 50 bin metre eskitilmiş özel kumaş ve 20 bin metre deri kullanıldı. Sanat ekibi dekorlar ve aksesuvarlar için 10 bin metre kumaş, 5 bin bin metre deri ve post kullandı.

SU ALTI AKSİYON ÇEKİMLERİNE ÖZEL EKİP

Fragmanlarda ve birinci bölümde yer alan su ve su altı aksiyon çekimleri İstanbul Ağva ve Şile'deki akarsularda gerçekleştirildi. 10 gün süren çekimlerde 15 kişilik profesyonel su altı çekim ekibi, 'Kuruluş Osman' reji ekibine eşlik etti. Oyuncular 10 gün boyunca saatlerce su altında kalırken, su altı aksiyon sahnelerinde oyuncuların ve çekim ekibinin güvenliği için üç adet zodyak, iki tekne ve 10 kişilik profesyonel dalgıç ekibi sette hazır bulundu.

'Kuruluş Osman' yenilenen devasa dekoruyla göz kamaştıracak

Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonuna atv ekranlarında çarşamba akşamı 20.00'de başlıyor.

'Kuruluş Osman' yenilenen devasa dekoruyla göz kamaştıracak

Mehmet Bozdağ, Harmankaya, Bilecik, Saray, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Magazin 'Kuruluş Osman' yenilenen devasa dekoruyla göz kamaştıracak - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 'Kuruluş Osman' yenilenen devasa dekoruyla göz kamaştıracak - Son Dakika
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