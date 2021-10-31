Toroslar'da 'Buray' rüzgarı esti

Toroslar Belediyesince, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen konserde, pop müziğin sevilen ismi Buray Mersinlilerle buluştu.

Akbelen Mahallesi'ndeki Koray Aydın Stadyumu'nda gerçekleştirilen konserde Buray, sevilen şarkılarını Mersinliler için söylerken, gençler ve vatandaşlar da sanatçının tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konser öncesi yine Toroslar Belediyesinin Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlediği, 'Extreme Enduro Motofest Yarışları' için Mersin'de bulunan sporcular, sahneye motosikletleriyle giriş yaptı. Sporcuların adrenalin dolu bu anları ise konseri izlemeye gelenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.

"Yaşasın Kuvayi Milliye ruhu, yaşasın cumhuriyet"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, konser alanında 7'den 70'e tüm hemşehrileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Alkışlarla sahneye davet edilen Başkan Yılmaz, tüm hemşehrilerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Gençlerin gücüyle Cumhuriyeti ilelebet yaşatacaklarını belirten Yılmaz, "Bundan 100 yıl önce İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar Anadolu'yu işgal etmişlerdi. Mersin Limanı'nda Fransız kuvvetleri şehre adım attılar Mersin'i, Adana'yı, Maraş'ı, Antep'i ve tüm bölgeyi işgale kalkıştılar. O zaman da sizin gibi gençler, vatanseverler 'iş başa düştü' dediler ve bir araya geldiler. Kuvayi Milliye çatısı altında toplandılar ve düşmanı vatanımızdan kovdular" dedi.

"Bugün yine aynı şey olsa yine aynı bilinçle, aynı heyecanla Kuvayi Milliye çatısı altında birleşir miyiz?" diyerek alandaki tüm gençlere ve vatandaşlara seslenen Başkan Yılmaz, tüm katılımcıların, "Evet" cevabı karşısında mutlu olduğunu belirterek, "Bütün dünyaya buradan haykıralım. Yaşasın Kuvayi Milliye ruhu, yaşasın cumhuriyet. Cumuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

Başkan Yılmaz'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Buray, gitarıyla söylediği pop şarkılarının yanı sıra türkülerle de geceye renk kattı. Sanatçı Buray Toroslar'da verdiği konserin finalini 10. Yıl Marşı ile yaptı. Başkan Yılmaz, sahnede Buray'a eşlik etti. 10. Yıl Marşı'nı, elinde Türk bayrağı ile hemşehrileriyle birlikte söyleyen Başkan Yılmaz, bu coşkuya ortak olan herkese teşekkür etti.

Konserin ardından Başkan Yılmaz, Toroslar'a, Mersinlilere müzik ziyafeti yaşatan sanatçı Buray'a teşekkür ederek, çiçek ve plaket takdim etti. - MERSİN