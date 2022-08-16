Geçtiğimiz günlerde de 2 yaşındaki patili dostuna kısırlaştırma ameliyatı yaptıran Yalova, "Hayvanların umursanmadan sokağa atıldığı bir dönemde Banu Aydın mükemmel işler yapıyor. Bizi de Maverickle tanıştırdı, o artık benim yeni çocuğum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Ünlü Oyuncudan Çocuk Sürprizi! Böyle Duyurdu - Son Dakika

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