Kişilik haklarına saldırıldığı iddiasıyla dava açan Mahsun Kırmızıgül, davayı takip etmemesi sonucu icralık oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kişilik haklarına saldırıldığı iddiasıyla dava açan Mahsun Kırmızıgül, davayı takip etmemesi sonucu icralık oldu

22.07.2022 16:36

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Mesut Uçakan'a kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla manevi tazminat davası açmıştı. Ancak açtığı davayı takip etmediği tespit edilen Kırmızgül'ün icralık olduğu ortaya çıktı. Kırmızıgül, hakkında çıkarılan icra ödeme emrine ilişkin bin 663 TL'lik avukatlık ücretini ödemez veya mal varlığı beyanında bulunmazsa hapis cezasına çarptırılacak.

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül ile yapım firması Boyut Film, Kırmızıgül'ün 'Vezir Parmağı' adlı filmine ilişkin açıklamalarda bulunan yönetmen Mesut Uçakan'a, kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla manevi tazminat davası açmıştı. Mahkeme, davanın Kırmızıgül'ün avukatı tarafından takip edilmediği gerekçesiyle, düşmesine ve Kırmızıgül'ün karşı tarafa avukatlık vekalet ücreti ödemesine hükmetmişti.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Yönetmen Uçakan'ın avukatı Orhan Kasap, avukatlık ücretini alamadığını söyleyerek İstanbul İcra Dairesi'ne başvurdu ve Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film hakkında icra takibi başlattı. Dilekçesinde mahkemenin, Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film'i vekalet ücreti ödemeye hükmettiğini belirten avukat Kasap, toplam alacağının bin 663 lira 50 kuruş olduğunu aktardı.

ÜCRETİ ÖDEMEZSE HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILACAK

Avukat Kasap'ın dilekçesindeki taleplerini değerlendiren İstanbul İcra Dairesi, Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film hakkında icra ödeme emri çıkarttı. İcra ödeme emrine göre, Mahsun Kırmızıgül ile Boyut Film emrin kendisine bildirilmesinden itibaren 7 gün içerisinde borcu icra dairesine ait banka hesabına yatırmazsa veya mal varlığı beyanında bulunmazsa, haklarında zorla icra yapılacak ve Kırmızıgül hapis cezasına çarptırılacak.

Açtığı davayı takip etmeyen Mahsun Kırmızıgül icralık oldu
Açtığı davayı takip etmeyen Mahsun Kırmızıgül icralık oldu
YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Mahsun Kırmızıgül, Mesut Uçakan, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kişilik haklarına saldırıldığı iddiasıyla dava açan Mahsun Kırmızıgül, davayı takip etmemesi sonucu icralık oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:08 Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı pozunu "müstehcen" bulanlara karşı olay sözler: Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim
17:07 Milli imkanlarla üretildi! Jandarmaya teslim edildi
17:05 Afrika'da keşfedilen deniz omurgasızı türü canlıya "Zelenski" adı verildi
17:00 Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı
16:46 Türk devleriyle de adı geçiyordu! Ozan Kabak'ın yeni adres belli oldu
16:36 Melih Gökçek'in, Ankapark'taki dinazora kumpas yapıldığı iddiası gündem oldu! Gökçek'in paylaşımının altına yorum yağdı
16:36 Kişilik haklarına saldırıldığı iddiasıyla dava açan Mahsun Kırmızıgül, davayı takip etmemesi sonucu icralık oldu
16:27 Mesut Komiser öldürülecek mi? Arka Sokaklar sevenlerini yıkan Şevket Çoruh gerçeği
16:23 Galatasaray'a 'ada' müjdesi! Milli Emlak'a ait bölümlerin tapuları alındı
16:10 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ticari hayatı sonlanan şirket sayısını açıkladı: Haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115'lik artış yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 17:22:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kişilik haklarına saldırıldığı iddiasıyla dava açan Mahsun Kırmızıgül, davayı takip etmemesi sonucu icralık oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement