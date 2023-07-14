Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül, yolculara konser verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül, yolculara konser verdi

14.07.2023 12:23

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, tatil için gittiği Alaçatı'da taksi bulamayınca minibüse bindi. Sevenleriyle karşılan Kırmızıgül, yolculuk boyunca sevilen şarkılarını söyledi.

Ülkeyi derinden etkileyen deprem felaketlerinin ardından yaptığı yardımlarla adından söz ettiren ve "Prestij Meselesi" filmini vizyondan çeken Mahsun Kırmızıgül, istediği ilgiyi göremedi. Yoğun temposunun arasında tatile çıkan şarkıcı Alaçatı'ya gitti. Taksi bulamayınca minibüse binen şarkıcı, yolculara mini konser vermeyi ihmal etmedi.

"MİNİBÜSTE VERDİĞİM KONSER MUHTEŞEMDİ"

Minibüste sevenlerine konser veren Kırmızıgül, sevilen şarkılarını okudu. Yolcular ise o anları anbean kayda almayı ihmal etmedi. Takipçilerinden gelen videoları Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, "Çok mutu olduğum anlar. Çeşme'de minibüs bulunan dostlarla konser verdiğim doğrudur. Muhteşemdi" ifadelerini kullandı.

Alaçatı'da minibüse binen Mahsun Kırmızıgül, yolculara konser verdi
Alaçatı'da minibüse binen Mahsun Kırmızıgül, yolculara konser verdi
YORUMLAR (1)
  • suna genç: Bilerek davranıp kendini hatırlatıyor aklısıra Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
500

Mahsun Kırmızıgül, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül, yolculara konser verdi - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Fener'den Real Madrid'e transfer olan milli yıldız Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı
12:08 Arda Güler'in Real Madrid'de kazanacağı çılgın maaş ortaya çıktı
12:04 Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül, yolculara konser verdi
11:56 Minibüse binen Mahsun Kırmızıgül, yolculara konser verdi
11:50 Rusya Parlamentosu Cinsiyet Değişikliğini Yasakladı
11:47 Rusya'da cinsiyet değiştirmek yasaklandı! Karar öncesi ameliyat olanlara da kısıtlamalar geliyor
11:38 Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin ABD'ye dönüşü an meselesi
11:38 Ekrem İmamoğlu'na, Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri sebebiyle dava açıldı! 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor
11:37 Ceset yakma alanında yarı yanmış insan eti yiyen iki kişi gözaltına alındı
11:33 İsmail Kartal'ın kapıyı gösterdiği Rossi'ye sürpriz talip! ABD'ye geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2023 12:51:12. #1.12#
SON DAKİKA: Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül, yolculara konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement