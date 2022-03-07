Mahsun Kırmızıgül'den "Bergen" eleştirisi: Oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum - Son Dakika
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Mahsun Kırmızıgül'den "Bergen" eleştirisi: Oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum

07.03.2022 00:27

Vizyona girdiği günden itibaren çok konuşulan Bergen filmine Mahsun Kırmızıgül'den eleştiri geldi. Kırmızıgül, "Bir şarkıcının hayatını oynayabilirsiniz ama onun şarkıcılarını onun gibi asla söylemezsiniz. Milyonlarca insanı, sesleri ile etkileyen şarkıcıların kendi biyografi filmlerinde kendi sesleri yok. Biyografi filminde oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum" dedi.

Arabesk sanatçısı Bergen'in hayatını anlatın başrolünü Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı "Bergen" filmi vizyona girer girmez tartışmalara konu oldu. Filme hem şarkıcı hem de yönetmen olan Mahsun Kırmızıgül'den de eleştiri geldi.

"KENDİ BİYOGRAFİ FİLMLERİNDE SESLERİ YOK"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kırmızıgül, "Bir şarkıcının hayatını oynayabilirsiniz ama onun şarkıcılarını onun gibi asla söylemezsiniz. Milyonlarca insanı, sesleri ile etkileyen şarkıcıların kendi biyografi filmlerinde kendi sesleri yok. Biyografi filminde oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum" dedi.

Mahsun Kırmızıgül'den Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı Bergen filmine eleştiri

"TARTIŞILACAK YANI YOK"

Bir sonraki paylaşımında ise Kırmızıgül, "Bunun tartışılacak bir yanı yok. Neşet Ertaş, Zeki Müren, Esengül gibi sanatçıların şarkılarını, hangi oyuncu arkadaşlar seslendirebilir. Ben sevdiğim sanatçıyı izlemeye giderken, ona hayat veren oyuncunun amatörce söylediği şarkıları duymak zorunda değilim." ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül'den Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı Bergen filmine eleştiri
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Son Dakika Magazin Mahsun Kırmızıgül'den 'Bergen' eleştirisi: Oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum - Son Dakika


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