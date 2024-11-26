Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı

Geniş Video İzle

Makyajsız halleriyle sosyal medyanın gündemine oturan ve İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara, yeni karelerle karşımıza çıktı. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Maurio Icardi ile çekişmeli bir boşanma süreci yaşayan Nara, sosyal medya hesabından makyajlı ve üstsüz fotoğraflarını paylaştı. Bu paylaşımlarla eleştirilere cevap veren Nara, gündemdeki yerini sağlamlaştırdı.

26.11.2024 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Maurio Icardi ile oldukça çekişmeli bir boşanma süreci yaşayacağı bilinen ve Makyajsız halleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Wanda Nara'dan yeni kareler geldi.

İZZET ALTINMEŞE'YE BENZETİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Icardi tarafından makyajsız en doğal halleri sosyal medyada yayınlanan hatta İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara, eleştirilere yeni fotoğraflarıyla cevap verdi.

HER YERİNİ AÇTI

Sosyal medya hesabından makyajlı üstsüz karelerini yayınlayan Nara, yine gündem oldu. Nara, paylaştığı son fotoğraflar ile yine adından söz ettirmeyi başardı.

Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda her yerini açtı
Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda her yerini açtı
Makyajsız hali İzzet Altınmeşe\'ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı

İzzet Altınmeşe, Sosyal Medya, Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Ali İzzet, Magazin, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Fuzuli:
    Darbeli matkap lazım, sönmüyor ateşi bunun 51 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Aşk'ın %80 maddiyat %20 cinsellik . Gerisi hikaye . 28 2 Yanıtla
  • Ali :
    Ya sizin nasil bir haber anlayisiniz var. Sabah aksam sacma sapan haber yapmaktan sikilmadinizmi. Bize ne bunlardan. Hergün bunun gibi soytarilari görmekten millet sikildi. Birakin artik. 25 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Uffff bunu varya nasıl yatırıp sıkceksın hardcore misali 6 9 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    aç @mk aç 13 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu gün yine vanda haberlerde ne vandamiş be kardeşim ya hayret bi şey 5 0 Yanıtla
  • CESUR DEVRİM ALTINOK:
    Abi bu nasıl bir haber sabah sabah insanı tahrik ediyorsunuz ya gel de çalış gel de konsantre ol 4 0 Yanıtla
  • Eyber Ak:
    Modifiyeli şahin görünümlü dogan 4 0 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    gözünüzü seveyim bu kadar da rahat bir haber foto paylaşmayın bari sansür yapsaydı nız 0 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Bu nun neyini haber yapıyorsunuz 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:58 Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi
08:27 Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında Kayapınar Belediye Başkanı Cengiz Dündar gözaltında
08:18 Ankara’da FETÖ operasyonu 7’si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı Ankara'da FETÖ operasyonu! 7'si aktif görevde 35 Emniyet mensubu için gözaltı kararı
07:25 Dünyanın en pahalı kazası Dünyanın en pahalı kazası
22:47 50 ülkeden İsrail’i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi 50 ülkeden İsrail'i yıkacak bir hamle daha: Tasarı resmen kabul edildi
14:31 İdol olarak gördüğü isim Arda Güler’e hayran kaldı İdol olarak gördüğü isim Arda Güler'e hayran kaldı
14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
14:27 Ev sahibi astronomik zam teklifini reddeden baba ve kızı öldüresiye dövdü Ev sahibi astronomik zam teklifini reddeden baba ve kızı öldüresiye dövdü
14:18 O ilimiz ürettiği 10 araçtan 7’sini dünyaya sattı O ilimiz ürettiği 10 araçtan 7'sini dünyaya sattı
14:15 Öldü denilen adam, cenazesi yakılmak üzereyken dirildi Öldü denilen adam, cenazesi yakılmak üzereyken dirildi
14:14 Dünya devi Galatasaray’ın yıldızı için çuvalla para ödemeye hazır Dünya devi Galatasaray'ın yıldızı için çuvalla para ödemeye hazır
14:10 Asgari ücret ve memur zammı birçok kalemi etkileyecek Asgari ücret ve memur zammı birçok kalemi etkileyecek
14:05 İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: ’Hadi gel de kapat’ İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 10:34:13. #1.13#
SON DAKİKA: Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.