Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Maurio Icardi ile oldukça çekişmeli bir boşanma süreci yaşayacağı bilinen ve Makyajsız halleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Wanda Nara'dan yeni kareler geldi.
Geçtiğimiz günlerde Icardi tarafından makyajsız en doğal halleri sosyal medyada yayınlanan hatta İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara, eleştirilere yeni fotoğraflarıyla cevap verdi.
Sosyal medya hesabından makyajlı üstsüz karelerini yayınlayan Nara, yine gündem oldu. Nara, paylaştığı son fotoğraflar ile yine adından söz ettirmeyi başardı.
Son Dakika › Magazin › Makyajsız hali İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı - Son Dakika
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