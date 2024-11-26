Makyajsız hali İzzet Altınmeşe\'ye benzetilen Wanda Nara her yerini açtı

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Maurio Icardi ile oldukça çekişmeli bir boşanma süreci yaşayacağı bilinen ve Makyajsız halleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Wanda Nara'dan yeni kareler geldi.

İZZET ALTINMEŞE'YE BENZETİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Icardi tarafından makyajsız en doğal halleri sosyal medyada yayınlanan hatta İzzet Altınmeşe'ye benzetilen Wanda Nara, eleştirilere yeni fotoğraflarıyla cevap verdi.

HER YERİNİ AÇTI

Sosyal medya hesabından makyajlı üstsüz karelerini yayınlayan Nara, yine gündem oldu. Nara, paylaştığı son fotoğraflar ile yine adından söz ettirmeyi başardı.