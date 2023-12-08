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Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Fenomenlere başlatılan operasyonda mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, son zamanlarda yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

08.12.2023 - 08:30,  Güncelleme: 09:29
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Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan fenomenler arasında yer alarak mal varlığına el konulan Eylül Öztürk, son dönemde yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Öztürk bu süreç bittiğinde hayatının belgeselini çekeceğini dile getirirken fenomenin bu sözleri kullanıcıların tepkisini çekti.

AMERİKA'DA 10 EVİN NASIL ALDIĞINI ANLATMIŞTI

Amerika'da 10 evi bulunan Eylül Öztürk, takipçilerinden gelen "O evleri nasıl aldın?" sorusu üzerine şunları söylemişti: "Evlerin her biri 125 bin dolar. 125 bin dolara Türkiye'de bir araba alırsın anca. Hepsini satsam bir tane büyük ev anca alabiliyorum. Millet 10 tane malikanem var zannediyor. Yıllarca yemedim, içmedim biriktirdim ben tutumlu bir kadınım. Keşke hepsini biriktirip 1 tane büyük ev alsaydım. O zaman bu kadar konuşulmazdı. 10 tane deyince millet bir şey var zannediyor. Amerika'da 100 bin dolara ev alabiliyorsun. İstanbul'da mümkün değil. Anlamıyorlar bunu maalesef."

Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Merkezlerinde çalışan işçileri çıkardıklarından bahseden Eylül Öztürk, Türkiye'deki evini de kapattığını dile getirdi. Fenomen isim bir süre sonra gözyaşlarını tutamadı. Öztürk'ün gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Hayatının belgeselini de çekeceğini söyleyen Öztürk, dalga konusu oldu.

Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen, Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında dava dosyasına sonradan eklenen ve "Şampiyonlar Ligi" adıyla paylaşılan fotoğraf karesinde bulunan 12 kişinin şirketine kayyum atandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 24 şüpheliden 16'sının tutuklandığı soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un mal varlığı değerlerine el konuldu.

Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
YORUMLAR (1)
  • Fırat KATIRAĞ: Muhakkak yaşanılan şey zordur hak veriyorum, insanlara zulümü de kınıyorum ama bacım neden yaşadığın bu şeylere üzülemiyorum hiçbir his oluşturmuyor gözyaşın. Belki de insanlar açken imkanları yokken gülerek gözlerine soktuğun imrendirmek için her türlü soytarılığı yaptığın hayatın için Allah işte dediğimdendir. Yanıtla 1 0

Eylül Öztürk, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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