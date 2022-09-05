Masterchef Yarışmacısının Sevgilisi Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Masterchef Yarışmacısının Sevgilisi Ortaya Çıktı

05.09.2022 11:59
Masterchef Yarışmacısının Sevgilisi Ortaya Çıktı

MasterChef 2022 yarışmacısı Yağız Özçelik'in sevgilisi merak konusu olmuştu. Yağız Özçelik'in sevgilisi bakın kim çıktı...

MasterChef Türkiye'de mücadele eden Yağız Özçelik, sosyal medya kullanıcılarının merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

"ÇOK MUTLUYUM"

Özel hayatı hakkında konuşan Yağız Özçelik, "Çok mutluyum, Meryem'i çok özledim. Onun için buradayım. Bizim için buradayım. Düzce'de olan Meryem şu an İstanbul'da. Doktor." dedi.

MERYEM BOYRAZ KİMDİR?

Meryem Boyraz, Mardin Fen Lisesi'ni bitirdikten sonra Düzce Tıp Fakültesi'nde okumaktadır.

MASTERCHEF YAĞIZ KİMDİR?

MasterChef 2022'nin ana kadro yarışmacısı olan 22 yaşındaki Yağız Özçelik yarışmaya Düzce'den katılıyor. Aşçı olan Özçelik lisede eğitimini Turizm alanında tamamlamış. İlk turda şeflerden üç evet alan Yağız Özçelik bebek sebze yatağında levrek yapmıştı.

Masterchef 2022 Yağız Özçelik, Instagram'da "yagizozcelk" ismini kullanıyor.

YORUMLAR
500
Schafer Yeni Botanic ve Lemontree Koleksiyonlarını Tanıttı Schafer Yeni Botanic ve Lemontree Koleksiyonlarını Tanıttı Tenis Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi Manisa'da başladı Tenis Büyükler Sonbahar Kupası Türkiye Serisi Manisa'da başladı Tekirdağ haberi... Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne Bir Ödül Daha Tekirdağ haberi... Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne Bir Ödül Daha
Kaynak: Snob Magazin

Masterchef 2022, MasterChef, Türkiye, Düzce, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masterchef Yarışmacısının Sevgilisi Ortaya Çıktı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
15:45 Türk SİHA'ları Rusya'yı çevreliyor! Avrupa ülkeleri üstün özellikli Bayraktar TB2 için sıraya dizildi
15:20 Atatürk dizisinde Mustafa Kemal'e hayat verecek olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı gündem oldu!
15:18 Rusya'dan kış öncesi büyük rest! Yaptırımlar kaldırılıncaya dek doğal gaz satışı durduruldu
14:46 İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Liz Truss'ın tehlikeli göçmen planı! Hedefte Türkiye de var
14:41 Boris Johnson'ın istifasının ardından İngiltere'nin yeni başbakan Liz Truss oldu
14:35 Kızını taciz eden genci önce tabancasıyla vurdu ardından boğazını kesti: Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok
14:34 İzmir'de cüzdanını düşüren Ata Demirer, sonrasında yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
14:30 İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 101 arttı! 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 23 bin TL'yi aştı
14:24 Selçuk Bayraktar vatandaşlarla TEKNOFEST'in son gününde horon oynadı!
14:24 Pis Yedili dizisinin Orço'sunu görenler tanıyamadı! İşte yıllar içindeki değişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 15:53:21. #1.11#
SON DAKİKA: Masterchef Yarışmacısının Sevgilisi Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement