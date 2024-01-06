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Masterchef All Star'da dördüncü olan isim belli oldu - Son Dakika
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Masterchef All Star'da dördüncü olan isim belli oldu

Masterchef All Star sezonu pazar günü sona erecek. Final öncesi yayınlanan son bölümde 4 yarışmacı arasında mücadele yaşandı. Yarışmacılar başlangıç tabağı, ana yemek ve tatlı yaparak puan aldı. Sonuçta Barbaros, dördüncü olarak yarışmayı tamamladı.

Masterchef All Star\'da dördüncü olan isim belli oldu
06.01.2024 - 02:28,
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Masterchef All Star sezonu pazar günü kapatacak. Şampiyonun belli olacağı final öncesi ekrana gelen son bölümde 4 yarışmacı kupaya bir adım daha yaklaşmak için mücadele etti. İki kaşığın atıldığı Masterchef All Star'da dördüncü olan isim de belli oldu.

Masterchef All Starın dördüncüsü belli oldu 2 kaşık atıldı

Yarışmacılar ilk olarak başlangıç tabağı yaptı. Mehmet şef konsept olarak yeşil tabak istediklerini söyledi. Yarışmacılara başlangıç tabağı için 60 dakika süre verildi. 1. oyun sonunda Tahsin 22, Esra 19.5, Hasan 20.5, Barbaros 22 puana ulaştı.

TAHSİN KAŞIK ALDI

2. etapta yarışmacılar ana yemek yaptı. Ana yemekte de konsept değişmedi. Yeşil konseptinin ağırlıklı olduğu tabaklar yapıldı. Bu tur için de yarışmacılara 1 saat süre verildi.

Somer şef genel olarak tabakların çok iyi olduğunu belirtti ve puanlamaya geçildi. Somer şef puanlama sırasında Tahsin'e kaşık attı. Tahsin, "Çok mutluyum, gözüm doldu dolacak. Tekrardan teşekkür ederim" dedi.

İkinci yarış sonucunda Tahsin 48.5, Barbaros 45.5, Hasan 45.5, ve Esra ise 43 puana ulaştı.

Masterchef All Starın dördüncüsü belli oldu 2 kaşık atıldı

BİR İSİM DAHA KAŞIK ALDI

Son turda yarışmacılar tatlı yaptı. Yeşil renk ağırlıklı tatlı yapan yarışmacılara son tur için 1 saat süre verildi. Yarışmacılar daha sonra tabaklarını şeflere sundu.

Tatlı bölümünde bir isim daha kaşık aldı. Danilo şeften kaşık alan isim Hasan oldu.

Masterchef All Starın dördüncüsü belli oldu 2 kaşık atıldı

MASTERCHEF'İN DÖRDÜNCÜSÜ BELLİ OLDU

Puanlama sonucu Hasan 72, Tahsin 68.5, Barbaros 64, Esra 65.5 puana ulaştı. Masterchef All Star'ı dördüncü olarak tamamlayan isim Barbaros oldu.

Barbaros yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Keyifli bir dönemdi. Başından sonuna kadar pişman olduğum hiçbir şey yok. Biraz daha şık bir sunum yapabilseydim daha farklı şeyler konuşabilirdik.

Geldiğimden beri tek gayem kupayı almaktı. Onun için çaba gösterdim. Hiçbir şekilde pişmanlığım yok. Ekleyebileceğim çok şey olabilirdi.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin Masterchef All Star'da dördüncü olan isim belli oldu - Son Dakika


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