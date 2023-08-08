MasterChef All Star'da Mert ve Sergen birbirine girdi - Son Dakika
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MasterChef All Star'da Mert ve Sergen birbirine girdi

08.08.2023 16:22

TV8 ekranlarının iddialı yarışması MasterChef All Star'da Mert ve Sergen arasında gergin anlar yaşandı. Takım seçmelerinde başlayan ve kuliste devam eden tartışmada Sergen, yarışmacılardan Dilara hakkında göndermeli bir paylaşım yapan Mert'e tepki gösterince ikili birbirine girdi.

TV8 ekranlarının iddialı yarışması MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde gergin anlar yaşandı. Mert ve Sergen'in takım seçmelerinde başlayan tartışması kuliste de devam etti. Yeni bölüm fragmanında yer alan görüntüde Sergen ve Mert'in kuliste birbirinin üzerine yürüdüğü görüldü.

"NEYİN ACINDIRMASINI YAŞIYORSUN, YETER"

Son bölümdeki takım seçmelerinde jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun Mert'i neden almadığını sorması üzerine Sergen'in "Ben beş haftadır Mert'i aldırıyorum. Ama olmayınca olmuyor demek ki. Benlik bir durum değil, ekip olarak belirledik. Potaya gidince yine benim başım ağrıyacak" dedi. Mert ise "Kimseye yük olmak istemem, Sergen yük olacak filan dedi ya" deyince Sergen "Mert neyin yükünü, neyin acındırmasını yapıyorsun, yeter be kardeşim. Sen altı haftadan beri bir yemek yapamadın, kazandığım dediğin üç tabağın ikisini Tahsin'le ben yaptım sana el kaldırttık" diyerek tepki gösterdi.

"DİLARA ÇIKTIKTAN SONRA YAZDIĞINI GÖRDÜM"

Sergen daha sonra Mert'e Dilara ana kadroya seçildikten sonra sosyal medyadan yaptığı imalı paylaşımı hatırlattı. "Beni konuşturma şimdi ağır konuşacağım" diyen Sergen "Kız çıktı geçen gün ben paylaştığın yazıyı gördüm ben. Dilara çıktıktan sonra senin arkasından yazdığını gördüm. Neyse bu konuyu konuşmak istemiyorum. Ben bunlardan çok rahatsız oluyorum artık" ifadelerini kullandı.

"BENİM ÖZEL HAYATIMI BURAYA TAŞIMA"

MasterChef All Star'ın bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında da ikili arasındaki gerginlik kulise taşınıyor. Sergen'in sözlerine sinirlenen Mert, "Sergen senden tek bir ricam var bundan sonra benimle alakalı hiçbir şeye yorum yapma. Seni ilgilendirmez benim ne yazdığım. Bak benim özel hayatımı buraya taşıma" diye çıkıştı.

ÜZERLERİNE YÜRÜDÜLER

Birbirinin üzerine yürüyen ikiliden Sergen'in "Burada kimse mağdur değil" demesinin üzerine Mert "Ben mağduru oynamıyorum bak. Beni sinirlendiren şey bu zaten. Sen yaptın yorumu. Ben bir şey yapmadım" diyerek tartışmayı uzatıyor. İki yarışmacı arasındaki gerilim nasıl son bulacağı ise bu akşam belli olacak.

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MasterChef, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef All Star'da Mert ve Sergen birbirine girdi - Son Dakika


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