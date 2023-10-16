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MasterChef All Star'da eleme! Kerem hayallerine veda etti - Son Dakika

MasterChef All Star'da eleme! Kerem hayallerine veda etti

Son Güncelleme: 16.10.2023 09:08

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Esra, Metin, Kerem, Kıvanç, Tahsin, Sergen ve Tolga arasında yaşanan eleme heyecanında yarışmaya veda eden isim Kerem oldu.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Esra, Metin, Kerem, Kıvanç, Tahsin, Sergen ve Tolga'nın mücadele ettiği eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Kerem oldu.

ÖRDEK GÖĞSÜ İLE YEMEK YAPTILAR

Eleme oyununun ilk etabında yarışmacılar ördek göğsü ve firik kullanarak en lezzetli ve en yaratıcı yemeği yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda Metin, Kıvanç ve Tahsin lezzetli yemekler yaparak elemeden kurtuldu.

MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Kerem oldu

KEREM HAYALLERİNE VEDA ETTİ

İkinci eleme oyununa kalan Kerem, Esra, Sergen ve Tolga, Danilo Zanna'nın imza yemeklerinden Puantiye'yi yapmak için kıyasıya mücadele etti. Oyunun sonunda MasterChef hayallerine veda eden isim 2018 MasterChef'i 2. olarak bitiren Kerem Giritlioğlu oldu.

MasterChef All Star'ın geçtiğimiz hafta yapılan elemesinde de yarışmaya 2018 şampiyonu Uğur Kardaş veda etmişti.

MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Kerem oldu
MasterChef All Star'da yarışmaya veda eden isim Kerem oldu

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Son Dakika Magazin MasterChef All Star'da eleme! Kerem hayallerine veda etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef All Star'da eleme! Kerem hayallerine veda etti - Son Dakika
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