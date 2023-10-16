MasterChef All Star'da eleme! Kerem hayallerine veda etti

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Esra, Metin, Kerem, Kıvanç, Tahsin, Sergen ve Tolga'nın mücadele ettiği eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim Kerem oldu.

ÖRDEK GÖĞSÜ İLE YEMEK YAPTILAR

Eleme oyununun ilk etabında yarışmacılar ördek göğsü ve firik kullanarak en lezzetli ve en yaratıcı yemeği yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda Metin, Kıvanç ve Tahsin lezzetli yemekler yaparak elemeden kurtuldu.

KEREM HAYALLERİNE VEDA ETTİ

İkinci eleme oyununa kalan Kerem, Esra, Sergen ve Tolga, Danilo Zanna'nın imza yemeklerinden Puantiye'yi yapmak için kıyasıya mücadele etti. Oyunun sonunda MasterChef hayallerine veda eden isim 2018 MasterChef'i 2. olarak bitiren Kerem Giritlioğlu oldu.

MasterChef All Star'ın geçtiğimiz hafta yapılan elemesinde de yarışmaya 2018 şampiyonu Uğur Kardaş veda etmişti.