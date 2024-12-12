MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar - Son Dakika
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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar

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Yarışmadaki tavırları ve yorumlarıyla adından söz ettiren MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, sosyal medyadan yaptığı iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

12.12.2024 15:17  Güncelleme: 15:24
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MasterChef Türkiye'nin sevilen ve sivri dilli jürisi Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hayat hikayesi ile herkesi derinden etkileyen Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı oldukça merak ediliyor. Ünlü şefin iki oğlu ve bir kızı olduğu biliniyor.

"AMAN BABAN GÖRMESİN"

Mehmet Yalçınkaya'nın fenomen kızı Sude'yi görenler ise çok şaşırıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sude, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü şefin kızına sosyal medyada "Çok güzelsin", "Güzelliğin şaka mı?", "Aman baban görmesin" şeklinde yorumlar yapılıyor.

İşte Sude Yalçınkaya'nın o paylaşımları;

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya\'nın kızından iddialı paylaşımlar

Mehmet Yalçınkaya, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mustafa Çakır:
    Bu haber mi lan. 44 1 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    simdi en ustteki foto icin "kizimla gurur duyuyorum" der 14 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    para Var 13 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    İS YOK BOSUNA SOYUNMUŞ 9 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Vasat... 7 0 Yanıtla
  • yasin null:
    baban nerden görecek kimse bişey görmediki baban görsün!!! 3 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    medya kimin normal 3 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    KAŞARRR. 3 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Su Gibi Sude 2 0 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    son dakika banane bu kızdan bu adamdan kim ki bunlar 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın kızından iddialı paylaşımlar - Son Dakika
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