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MasterChef Türkiye'ye hüzünlü veda - Son Dakika

MasterChef Türkiye'ye hüzünlü veda

08.11.2021 11:27
MasterChef Türkiye'ye hüzünlü veda

MasterChef Türkiye 2021'in dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Mert ve Hasan tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Eleme adaylarının yemekleri sonrasında ise ünlü şefler kararlarını açıkladı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu. İşte detaylar...

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren'in potaya gönderdiği Pelin, bu haftanın 1. eleme adayı oldu. Sonrasında toplanan konseyde ise en çok oyu alan Emre ise haftanın ikinci eleme adayı oldu.

MasterChef'te ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Sergen, Burcu'yu eleme potasına gönderdi.

Sonrasında ise konseyde oylama yapıldı. İsmi en çok yazılan Dilara ise haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

MasterChef'te son bireysel dokunulmazlığı kazanan Azize, haftanın 5. eleme adayı olarak Mert'i seçti.

Kırmızı takımdaki oylamada ise adı en çok yazılan Hasan, 6. eleme adayı oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Pelin, Emre, Burcu, Dilara, Mert ve Hasan eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Şefler ilk turda yarışmacılardan ana ürünün çilek olduğu yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

İlk turda şeflerin tadımları sonrasında Dilara ve Hasan bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi. Burcu ise bir arkadaşının işlenmiş ürününü yemeğinde kullandığı için final turuna direkt kalan isim oldu. Şefler Burcu'nun yemeğini tatmadı.

DUYGUSAL ANLAR

İkinci tura kalan Burcu, Pelin, Emre ve Mert ise Danilo Zanna'nın imza tabağı dalgalar yemeğini yaparak yarıştı. Bu turda ise süre sonunda yemekleri tadan şefler, ortak kararla elenen yarışmacıyı açıkladı. Şeflerin kararına göre bu hafta MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Emre oldu.

Emre elendikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Mehmet Şef'in 'Seni ilk beş yarışmacı arasında görüyordum' dediği Emre yarışmaya ağlayarak veda etti.

MasterChef Türkiye'ye hüzünlü veda
MasterChef Türkiye'ye hüzünlü veda
MasterChef Türkiye'ye hüzünlü veda
MasterChef Türkiye'ye hüzünlü veda
MasterChef Türkiye'ye hüzünlü veda

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'ye hüzünlü veda - Son Dakika Magazin


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