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MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu - Son Dakika

MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu

13.12.2021 08:55

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MastrChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Görkem, Mert ve Eren'in elenmemek için mücadele ettiği eleme yarışında, şefler yemeklere puan vererek değerlendirmeler yaptı. Gecenin sonunda ise Görkem en düşük puanı alarak yarışmadan ayrıldı.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Elemeye kalan yarışmacılar, şeflerin istediği yemekleri yaparak bir hafta daha yarışmada kalmak için mücadele etti.

MASTERCHEF'TE ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ

MasterChef Türkiye'de yarışmacı sayısının 9'a düşmesiyle birlikte eleme gecesinde de format değişti. Bundan sonra yarışmacılar arasından 6 eleme adayı yerine 3 eleme adayı belirlenmeye başlandı. Belirlenen 3 eleme adayı iki etaplı düzenlenecek olan eleme gecesinde iki farklı ürün yapacak ve şefler tarafından puanlanacak. Yapılan yemeklerin ve tadım işlemlerinin ardından en az puanı alan isim yarışmaya veda edecek.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kaybeden kırmızı takımda yapılan oylamada, adı en çok yazılan Eren, haftanın ilk eleme adayı oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım da oylamaya gitti. İsmi en çok yazılan Görkem haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya girdi. Haftanın son bireysel dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takımda ise Mert ve Dilara'nın adı yazıldı. 2-2 eşitlik olması sonucunda ise takım kaptanı Mert, potaya kendini göndererek haftanın 3. eleme adayı oldu.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

ŞEFLER, YEMEKLERE PUAN VERDİ

Eleme oyununun ilk etabında yarışmacılar sarımsak kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. Eleme oyununun ikinci turunda ise yarışmacılar, Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeği olan Kıyı'yı yapmaya çalıştı. Yemeklerin tamamlanmasının ardından şefler tadım yaparak yarışmacıları puanladı. İki oyunun toplamında Eren 41, Mert 39, Görkem ise 32 puan aldı.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

GÖRKEM BİR KEZ DAHA ELENDİ

Yapılan puanlamanın ardından, şefler tarafından en az puanı alarak yarışmadan elenen isim Görkem oldu. MasterChef Türkiye'nin ilk haftasında yarışmaya veda eden Görkem, geçtiğimiz haftalarda ikinci bir şans kazanarak MasterChef Türkiye'ye geri dönmüştü.

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, MasterChef, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu - Son Dakika Magazin


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