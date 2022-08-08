MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun giydiği kıyafetler sosyal medyada gündem oldu

75 yaşındaki kadın her şeyi itiraf etti! Kocasını ve kızını öldürüp üst üste gömmüş

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi. Çekimlerde renkli takımlar giyen Sivrioğlu, tesettürlü takipçilerinin dikkatini çekti.

"YILLARDIR TESETTÜRLÜYÜM BÖYLESİNİ BULAMIYORUM"

Sivrioğlu, eğlenceli kimliğinin yanı sıra takıları ve tercih ettiği tunik ile bol pantolonlarla adından söz ettirdi. Çekimlerde giydiği kıyafetlerle dikkat çeken Sivrioğlu, Twitter'da gündem oldu. Ünlü şefin kıyafetlerini gören tesettürlü kullanıcılar, "Yıllardır tesettürlüyüm böylesini ben bile bulamıyorum" yorumunu yaptı.

İşte Somer Sivrioğlu'nun tarzı ve gelen yorumların bazıları...