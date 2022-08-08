MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun giydiği kıyafetler sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun giydiği kıyafetler sosyal medyada gündem oldu

08.08.2022 10:49

MasterChef Türkiye programının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun tercih ettiği renkli ve salaş kıyafetler sosyal medyada gündem oldu. Sivrioğlu'nun kıyafetlerini gören tesettürlü bir kullanıcının, "Kaç yıldır tesettürlüyüm bunları ben bile bulamıyorum" yorumu dikkat çekti.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi. Çekimlerde renkli takımlar giyen Sivrioğlu, tesettürlü takipçilerinin dikkatini çekti.

"YILLARDIR TESETTÜRLÜYÜM BÖYLESİNİ BULAMIYORUM"

Sivrioğlu, eğlenceli kimliğinin yanı sıra takıları ve tercih ettiği tunik ile bol pantolonlarla adından söz ettirdi. Çekimlerde giydiği kıyafetlerle dikkat çeken Sivrioğlu, Twitter'da gündem oldu. Ünlü şefin kıyafetlerini gören tesettürlü kullanıcılar, "Yıllardır tesettürlüyüm böylesini ben bile bulamıyorum" yorumunu yaptı.

İşte Somer Sivrioğlu'nun tarzı ve gelen yorumların bazıları...

Somer Sivrioğlu, kıyafet tercihiyle sosyal medyanın diline düştü
Somer Sivrioğlu, kıyafet tercihiyle sosyal medyanın diline düştü
Somer Sivrioğlu, kıyafet tercihiyle sosyal medyanın diline düştü
Somer Sivrioğlu, kıyafet tercihiyle sosyal medyanın diline düştü
Somer Sivrioğlu, kıyafet tercihiyle sosyal medyanın diline düştü
YORUMLAR (1)
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Somer Sivrioğlu, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun giydiği kıyafetler sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun giydiği kıyafetler sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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