Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile - Son Dakika
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Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile

08.03.2022 13:58

TRT1'in sevilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı'nda bu akşam heyecan dorukta. Safiye, evden attığı kişinin Hasibe değil de babası olduğunu idrak ettiğinde dehşete düşer. Artık sevdiklerini sadece Hasibe'den değil, kendinden de korumak zorundadır.

MASUMLAR APARTMANI'NDA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Safiye, evden attığı kişinin Hasibe değil de babası olduğunu idrak ettiğinde dehşete düşer. Artık sevdiklerini sadece Hasibe'den değil, kendinden de korumak zorundadır.

Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile

Gülben hamile olduğunu öğrenmiş ancak kimseye söyleyememiştir. Üstelik, korku ve endişe o kadar baskındır ki bebeğe bile sevinemez haldedir.

Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile

Naci, Safiye'nin durumunu kendi hastalığına bağlar. Hikmet ise kızının yıllar önce yaşadığı buhranın bir benzerine sürüklendiğinin farkındadır.

Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile

Bu sırada Ceylan, Han'la konuşmaya gider. Onu dinlemeye, anlamaya hazırdır fakat hiç tanımadığı bir Han'la karşılaşır.

Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile

Naci, aldığı güzel haberi Safiye'yle paylaştığında onun normale döneceğinden emindir ancak işler beklediği gibi gitmez.

Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile

Sonunda radikal bir karar alır ve elindeki tek kozu kullanır.

Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile

Safiye ise dönüşü olmayan bir yola girmiş, giderek dibe batmaktadır. Herkes onun bu halini çaresizce izlerken yapılması gereken hamle Gülben'den gelir.

YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile - Son Dakika


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