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Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Mescid-i Nebevi'de dua etti - Son Dakika

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Mescid-i Nebevi'de dua etti

Son Güncelleme: 22.10.2023 16:33

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Medine'ye gitti. Mescid-i Nebevi'ye giden ünlü çift İsrail-Flistin savaşında hayatını kaybeden masumlar ve ülke için dua etti. Ünlü çift manevi atmosferi takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

2014 yılında niklah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, Medine'den paylaşım yaptı. Mescid-i Nebevi'ye ziyerette bulunan ünlü çift o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

MEDİNE'YE GİTTİLER

Arabistan'a giden Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, Medine'yi de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Ünlü çift, Mescid-i Nebevi'yeye de giderek o anları takipçileriyle paylaştı.

MESCİD-İ NEBEVİ'DE DUA ETTİLER

Mescid-i Nebevi'de dua eden Neslişah Alkoçlar, "Savaşta hayatını kaybedenlere, ülkeme, askerlerimize, dostlarıma, aileme" notunu paylaştı. Ünlü çiftin bu karelerine beğeni topladı.

Medine'ye giden Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Mescid-i Nebevi'de dua etti
Medine'ye giden Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Mescid-i Nebevi'de dua etti
Medine'ye giden Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Mescid-i Nebevi'de dua etti

Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Mescid-i Nebevi'de dua etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Mescid-i Nebevi'de dua etti - Son Dakika
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