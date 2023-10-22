Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Mescid-i Nebevi'de dua etti

2014 yılında niklah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, Medine'den paylaşım yaptı. Mescid-i Nebevi'ye ziyerette bulunan ünlü çift o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

MEDİNE'YE GİTTİLER

Arabistan'a giden Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar, Medine'yi de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Ünlü çift, Mescid-i Nebevi'yeye de giderek o anları takipçileriyle paylaştı.

MESCİD-İ NEBEVİ'DE DUA ETTİLER

Mescid-i Nebevi'de dua eden Neslişah Alkoçlar, "Savaşta hayatını kaybedenlere, ülkeme, askerlerimize, dostlarıma, aileme" notunu paylaştı. Ünlü çiftin bu karelerine beğeni topladı.