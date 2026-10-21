Megan Moroney kırmızı halıda iç çamaşırsız yürüdü - Son Dakika
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Megan Moroney kırmızı halıda iç çamaşırsız yürüdü

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Megan Moroney kırmızı halıda iç çamaşırsız yürüdü
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Country müzik şarkıcısı Megan Moroney, ödül töreninin kırmızı halısında yapışkan iç çamaşırının düştüğünü anlattı. Moroney, iç çamaşırını çıkarıp ekibine verdiğini ve yürüyüşüne devam ettiğini söyledi. Şarkıcı, yaşadığı durumu kariyerindeki en sıra dışı moda anlarından biri olarak değerlendirdi.

Country müzik şarkıcısı Megan Moroney, kırmızı halıda yaşadığı ilginç giyim kazasını anlattı. Moroney, yapışkan iç çamaşırı düşünce onu çıkarıp halkla ilişkiler sorumlusuna verdiğini ve yürüyüşüne iç çamaşırsız devam ettiğini söyledi.

Megan Moroney kırmızı halıda iç çamaşırsız yürüdü

YAŞADIĞI GİYİM KAZASINI ANLATTI

29 yaşındaki şarkıcı, 2026 Victoria’s Secret defilesinde verdiği röportajda, 2025’teki ACM Ödülleri’nde başına gelenleri paylaştı. Moroney, elbisesinin altına giydiği yapışkan iç çamaşırının kırmızı halıda düştüğünü belirtti.

Megan Moroney kırmızı halıda iç çamaşırsız yürüdü

"OLDUKÇA SIRA DIŞI"

Moroney, yaşadığı aksiliğin ardından iç çamaşırını çıkararak halkla ilişkiler sorumlusuna verdiğini anlattı. Şarkıcı, kırmızı halıda yürümeye bu şekilde devam ettiğini söyleyerek yaşadığı anı “oldukça sıra dışı” olarak nitelendirdi.

Megan Moroney kırmızı halıda iç çamaşırsız yürüdü
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    Yorumlar (3)

  • Birşey demedimki Birşey demedimki:
    Ne önemli bir haber. Mahallece aydınlandık. Fransa gösterileri haberi nerede?? 5 0 Yanıtla
  • Mustafa Hekimoglu Mustafa Hekimoglu:
    Bu bilgiyi iyi ki paylaştınız. Yoksa merak ederdik, acaba iç çamaşırı var mıydı, yok muydu diye. 2 0 Yanıtla
  • doğrucu davut doğrucu davut:
    eeee? olay bu mu? olay buysa bizdeki malum kesim hep d.onsuz geziyor ki:))) 0 0 Yanıtla
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