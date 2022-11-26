Mehmet Ali Erbil'in Tiktok isyanı: Diye diye nazar değdirdiniz - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'in Tiktok isyanı: Diye diye nazar değdirdiniz

27.11.2022 11:24
Mehmet Ali Erbil'in Tiktok isyanı: Diye diye nazar değdirdiniz

TikTok'a girdiği günden beri gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Tiktok'un 3 haftadır paraları yatırmadığını belirterek, "TikTok diye diye nazar değdirdiniz. Üç haftadır ödeme yapmıyorlar. Ne göz varmış sizde" diyerek kendisini eleştirenlere sitem etti.

5.nci Best Of Turkey Awards ödül töreni, önceki akşam Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleşti. Gecenin sunuculuğunu şovmen Mehmet Ali Erbil ile manken Tuğba Özay yaptı.

"NAZAR DEĞDİNİZ"

Tören öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erbil, "Bu sene yapılan 50. ödül töreni sanıyorum. Bu törenlerden her sene elli tane yapılıyordur. Bunların yarısını sunsak, köşeyi döneriz" dediği sırada muhabirlerin o zaman TikTok'ta olmanıza gerek kalmaz mı?" diye sorması üzerine Erbil "TikTok diye diye nazar değdirdiniz. Üç haftadır ödeme yapmıyorlar. Ne göz varmış sizde. Sizin yüzünüzden para alamıyoruz. Göze geldik. Ama benim hayatımda sadece TikTok yok. Hayatını TikTok'a bağlayanlar düşünsün. " diyerek espri yaptı.

"ÇOK ŞÜKÜR KÖTÜ GÜNLERİ ATLATTIK"

Hastalıkla ilgili sıkıntılarını atlattığını söyleyen şovmen, "Çok şükür kötü günleri atlattık. İki sinema filmi çektik. Her şey yolunda. Youtube'da Çarkıfelek'i başlatıyoruz. Yine ben sunacağım. Her törende bir bomba patlatıyorum. Bu gece de hazırlıklı olun" diyerek sahnedeki yerini aldı.

"YAKINDA EVLENECEĞİM"

Şarkıcı Otilia da 'Balkanların En İyi Pop Şarkıcısı' ödülünü aldı. Ödül sonrası soruları yanıtlayan şarkıcı, "Her şey yolunda. Güzel bir beraberliğim var. Artık Yalova'da yaşıyorum. Çok yakında evleneceğim. Müstakbel eşim de burada fakat biraz çekingen olduğu için görünmek istemedi" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in Tiktok isyanı: Paralar yatmıyor
Mehmet Ali Erbil'in Tiktok isyanı: Paralar yatmıyor
Mehmet Ali Erbil'in Tiktok isyanı: Paralar yatmıyor
Kaynak: Snob Magazin
YORUMLAR (2)
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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in Tiktok isyanı: Diye diye nazar değdirdiniz - Son Dakika

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