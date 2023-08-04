Mehmet Ali Erbil, Danilo Zanna'yı eleştirdi - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil, Danilo Zanna'yı eleştirdi

04.08.2023 16:35

Mehmet Ali Erbil, eski eşiyle boşandıktan sonra Eda Alkaya ile aşk yaşamaya başlayan Danilo Zanna'yı eleştirdi. Zanna'nın yeni kız arkadaşıyla görüntülenmesi üzerine Erbil, 'Türkiye'de ünlü mü kalmadı Allah'ın İtalyanını bütün reklamlarda oynatıyorsunuz' dedi.

9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'le boşandıktan sonra Eda Alkaya ile aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz gün genç aşkıyla görüntülenen Zanna için, bir magazin sayfasına yorum yapan Mehmet Ali Erbil, " Türkiye'de ünlü mü kalmadı Allah'ın İtalyanı'nı bütün reklamlarda oynatıyorsunuz" sözleriyle herkesi şaşırttı.

YENİ KIZ ARKADAŞIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

MasterChef'in her kesim tarafından sevilen şefi Danilo Zanna, yeni kız arkadaşıyla görüntülendi. Eda Alkaya ile görüntülenen ve keyfinin yerinde olduğunu söyleyen Zanna, Mehmet Ali Erbil'in radarına girdi.

Genç aşkıyla görüntülenen Danilo Zanna'ya Mehmet Ali Erbil'den tepki çeken yorum: Allah'ın İtalyanı

"ALLAH'IN İTALYANI"

Mehmet Ali Erbil Danilo Zanna'nın fotoğrafına, "Türkiye'de ünlü mü kalmadı Allah'ın İtalyan'ını bütün reklamlarda oynatıyorsunuz. Ayrıca Türkiye'nin tanıtımı için bir şey yaptığı yok" diyerek eleştiride bulundu.

Genç aşkıyla görüntülenen Danilo Zanna'ya Mehmet Ali Erbil'den tepki çeken yorum: Allah'ın İtalyanı
Genç aşkıyla görüntülenen Danilo Zanna'ya Mehmet Ali Erbil'den tepki çeken yorum: Allah'ın İtalyanı
Genç aşkıyla görüntülenen Danilo Zanna'ya Mehmet Ali Erbil'den tepki çeken yorum: Allah'ın İtalyanı
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Mehmet Ali Erbil, Danilo Zanna, Magazin, Son Dakika

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