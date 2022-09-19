Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı?

TikTok fenomeni Ece Ronay, kendisine "İtibar" davası açan Mehmet Ali Erbil'le ilgili yine bir bomba iddia ortaya atmıştı. Ronay, Erbil hakkında "Siz 2 gram kalmış beyninizle benimle ilgili haberle yaptırmaya çalışıyorsunuz da siz o gramlık aklınız kızınızdan küçük insanları TikTok canlı yayınlarında nasıl soydururum peşinde kullanın. Sizin o aklınız bana yetmiyor" paylaşımında bulundu.

"ÜZERİNİZE ALINMAYIN"

Ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil'den ise olay bir paylaşım geldi. Erbil, 321 bin takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından orta parmak işareti yaptığı pozunu "Üzerinize alınmayın" notuyla paylaştı. Yasmin Erbil'in paylaşımı Ece Ronay'ın "Kızından küçük kızları soyundurma peşinde" sözlerine gönderme olarak yorumlandı.

YORUMLARA KAPALI

Ünlü ismi olay olan paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkat çekti.