Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı? - Son Dakika
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı?

19.09.2022 13:12

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Orta parmak işareti yapan Yasmin Erbil'in bu hareketi, babası hakkında taciz iddialarını ortaya atan Ece Ronay'a yönelik olduğu tahmin ediliyor. Ünlü ismi olay olan paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkat çekti.

TikTok fenomeni Ece Ronay, kendisine "İtibar" davası açan Mehmet Ali Erbil'le ilgili yine bir bomba iddia ortaya atmıştı. Ronay, Erbil hakkında "Siz 2 gram kalmış beyninizle benimle ilgili haberle yaptırmaya çalışıyorsunuz da siz o gramlık aklınız kızınızdan küçük insanları TikTok canlı yayınlarında nasıl soydururum peşinde kullanın. Sizin o aklınız bana yetmiyor" paylaşımında bulundu.

"ÜZERİNİZE ALINMAYIN"

Ünlü şovmenin kızı Yasmin Erbil'den ise olay bir paylaşım geldi. Erbil, 321 bin takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından orta parmak işareti yaptığı pozunu "Üzerinize alınmayın" notuyla paylaştı. Yasmin Erbil'in paylaşımı Ece Ronay'ın "Kızından küçük kızları soyundurma peşinde" sözlerine gönderme olarak yorumlandı.

Yasmin Erbil orta parmak işareti yaptı, herkesin aklına bir isim geldi

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Ünlü ismi olay olan paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkat çekti.

Yasmin Erbil orta parmak işareti yaptı, herkesin aklına bir isim geldi
Yasmin Erbil orta parmak işareti yaptı, herkesin aklına bir isim geldi
YORUMLAR
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Fenomen Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: TikTok'ta küçük kızları soyundurmaya çalışıyor Fenomen Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: TikTok'ta küçük kızları soyundurmaya çalışıyor Gizem Lidya Denizci Hollywood'da Gizem Lidya Denizci Hollywood'da

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Son Dakika Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı? - Son Dakika


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