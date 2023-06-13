27 yıllık evlilik yasak aşk yüzünden mi sona erdi? Mehmet Aslantuğ hem yalanladı hem isyan etti

29 Mayıs'ta Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile ilişki yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Özel hayatıyla konuşulmaya başlanan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda içini döktü.

"BAHSİ GEÇEN KADINLA İLİŞKİ YAŞADIĞIM İÇİN BOŞANDIĞIM KONUŞULUYORMUŞ"

Onan ile evliliğini Gözde Akpınar ile ilişkisinden dolayı bitirdiği iddiasını sert sözlerle yalanlayan Mehmet Aslantuğ, Instagram hesabından "Kaptanın Seyir Defteri" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı: "Hiç tanımadığım bir hanımefendinin; neredeyse bahsi edilen parası/ mirası üzerinden bir ilişki yaşadığım ve boşanmayı da bu yüzden istediğim konuşuluyormuş. Ben de o sırada film atölyemizin ışıklar/ayaklar dahil tüm ekipmanını tek başına kamyona yüklüyordum. Kamyonu da kullanmak üzere... Size sorma gereğini bile duymadan hakkınızda her tür dedikoduyu üretebiliyor, inanabiliyor, yazıyor çiziyorlar!"

"KENDİSİNE SAYGISI OLMAYAN, BAŞKASININ DA HAYATINA SAYGI DUYMUYOR"

"Oysa daha dün 'Siyaset değil, haysiyet mücadelesi' diye TİP'in teklifini kabul ettiğimde partinin oy oranı yüzde yarım bile değildi. 40 yıllık mesleki kariyerimin de kimsenin rozetine ihtiyacı olmadığının bilincinde olarak. Bu kararın bile bir şey anlatıyor olması lazım. Haysiyetsizlik, şerefin taammüden katilidir! Kendisine saygısı olmayanlar, başkalarının hayatına da saygı duymuyor."

Aslantuğ, hakkında çıkan aşk iddiasının ardından gazeteci Birsen Altuntaş'a sessizliğini bozmuş ve "Hiç bir araya gelmedik. Hiç tanımadığım insanlarla da bazı söylentiler çıkarılıyor. Cevap vermeye bile gerek duymuyorum" demişti.