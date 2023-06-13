Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar ile ilişki iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar ile ilişki iddialarını yalanladı

Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar ile ilişki iddialarını yalanladı

13.06.2023 21:44

Oyuncu Mehmet Aslantuğ'un Arzum Onan ile 27 yıllık evliliği sona erdikten sonra iş insanı Gözde Akpınar ile ilişki yaşadığı iddiaları ortaya atıldı. Ancak Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları sert bir dille yalanladı. Eski eşi Arzum Onan da Aslantuğ'a destek verdi.

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini 29 Mayıs'ta bitirdi. Boşanmanın ardından Mehmet Aslantuğ'un iş insanı Gözde Akpınar ile ilişki yaşamaya başladığı iddia edildi.

Aşk iddialarını yalanlayan Mehmet Aslantuğ'a eski eşi Arzum Onan'dan destek: Her zaman yanındayım

"HER ZAMAN YANINDAYIM"

Mehmet Aslantuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları sert dille yalanladı. Aslantuğ'a eski eşi Arzum Onan da destek verdi. Onan, Aslantuğ'un yaptığı açıklamanın altına, "Her zaman yanındayım. Açıklama yapmaya ihtiyacın yok" yorumunu yazdı.

Aşk iddialarını yalanlayan Mehmet Aslantuğ'a eski eşi Arzum Onan'dan destek: Her zaman yanındayım

"HAKKINIZDA HER TÜRLÜ DEDİKODUYU ÜRETEBİLİYORLAR"

Öte yandan Mehmet Aslantuğ, Instagram hesabındaki "Kaptanın Seyir Defteri" başlıklı paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Hiç tanımadığım bir hanımefendinin; neredeyse bahsi edilen parası/ mirası üzerinden bir ilişki yaşadığım ve boşanmayı da bu yüzden istediğim konuşuluyormuş. Ben de o sırada film atölyemizin ışıklar/ayaklar dahil tüm ekipmanını tek başına kamyona yüklüyordum. Kamyonu da kullanmak üzere... Size sorma gereğini bile duymadan hakkınızda her tür dedikoduyu üretebiliyor, inanabiliyor, yazıyor çiziyorlar!.

Aşk iddialarını yalanlayan Mehmet Aslantuğ'a eski eşi Arzum Onan'dan destek: Her zaman yanındayım

"KENDİSİNE SAYGISI OLMAYANLAR, BAŞKALARININ HAYATINA DA SAYGI DUYMUYOR"

Oysa daha dün 'Siyaset değil, haysiyet mücadelesi' diye TİP'in teklifini kabul ettiğimde partinin oy oranı yüzde yarım bile değildi. 40 yıllık mesleki kariyerimin de kimsenin rozetine ihtiyacı olmadığının bilincinde olarak. Bu kararın bile bir şey anlatıyor olması lazım. Haysiyetsizlik, şerefin taammüden katilidir! Kendisine saygısı olmayanlar, başkalarının hayatına da saygı duymuyor."

Aşk iddialarını yalanlayan Mehmet Aslantuğ'a eski eşi Arzum Onan'dan destek: Her zaman yanındayım
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27 yıllık evlilik yasak aşk yüzünden mi sona erdi? Mehmet Aslantuğ hem yalanladı hem isyan etti 27 yıllık evlilik yasak aşk yüzünden mi sona erdi? Mehmet Aslantuğ hem yalanladı hem isyan etti 27 senelik eşinden boşanan Aslantuğ'un adı Gözde Akpınar ile aşk iddialarına karıştı! Yalanlama gecikmedi 27 senelik eşinden boşanan Aslantuğ'un adı Gözde Akpınar ile aşk iddialarına karıştı! Yalanlama gecikmedi

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Son Dakika Magazin Mehmet Aslantuğ, Gözde Akpınar ile ilişki iddialarını yalanladı - Son Dakika


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