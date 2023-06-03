Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti tek celsede boşandı - Son Dakika
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Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti tek celsede boşandı

03.06.2023 07:47

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti, boşanma sürecinden sonra konuştu. Arzum Onan, ayrılık kararının açıklanabilecek bir nedeninin olmadığını söyledi ve birlikte geçirdikleri 30 yılı kırmadan, incitmeden ve sevgiyi muhafaza ederek geride bırakacaklarını belirtti.

Magazin camiasının örnek çiftleri arasında gösterilen Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çift, 29 Mayıs'ta tek celsede boşandı. Marie Claire dergisine kapak olan Arzum Onan ise boşanma sürecinden bahsetti.

"BOŞANMA SÜRECİNİN BİR NEDENİ YOK"

Ayrılık kararının açıklanabilecek bir nedeninin olmadığını söyleyen Arzum Onan, "Aslında mükemmel çift olmak ya da görünmek gibi bir iddiamız hiç olmadı. Üstelik örnek çift olarak gösterilmenin sorumluluğu üzerimizde hissettiğimiz bir ağırlık bile oldu çoğu zaman. Boşanma sürecinin kelimelerle açıklanabilecek bir nedeni ve niçini yok aslına bakarsanız. Oğlumuz Can'ı ve birlikte geçen yaklaşık 30 yılımızı düşünerek kırmadan, incitmeden ve sevgiyi muhafaza ederek bir hikâyeyi geride bırakmaya karar verdik. Bu durum, birbirimize verdiğimiz değeri ve sevgimizi asla değiştirmeyecek" dedi.

Mehmet Aslantuğ ile tek celsede boşanan Arzum Onan konuştu: Ayrılığın nedeni yok

MEHMET ASLANTUĞ: SON 6 AYDIR AYRIYIZ

Instagram hesabından eski eşi ve oğluyla yıllar önce çektirdikleri bir pozu paylaşan Mehmet Aslantuğ, evliliklerinde 1 yıldır sorun olduğunu ve 6 ay önce evleri ayırdıklarını itiraf etti. Oyuncu, kısa sürede sildiği paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu mesaj gönül verenlere/gönül koyanlara borcumdur, kiralık gönülleri hiç ilgilendirmez. Eylül çocuğuyum ben; ama, mayısın cilveleriyle karşılaştım daha çok! Mesela... Bu güzel kadını bir mayıs sabahı tanıdım. (4 Mayıs 1994) Duygusal göçünü başlatalı kabaca bir yıl oldu. Ve o göçte de 'mayısın' parmağı var mı gerçekten bilmiyorum. Son altı aydır ev olarak da ayrıyız. Zaman dönüp dolaştı, ayrılığın mahkeme kararı da yine bir mayıs sabahına denk düştü.

Mehmet Aslantuğ ile tek celsede boşanan Arzum Onan konuştu: Ayrılığın nedeni yok

"DİLERİM KİMSE YAŞAMAK ZORUNDA KALMAZ"

"Neyse... Ayın günahını daha fazla almak istemem; zira 19 Mayıs'ın silinmez mirası mühürlüdür gönlümde. Bu vesileyle aktarmak istediğim, yine kaptandan ziyade 'bir abi' tavsiyesi olarak şudur: Aşk, arkanızı kollarken el ele tutuşmak kolaydır. Aşka tutulmadan atıp tutmak da... Onu kaybettiğiniz zaman da el vermeyi deneyin. O ezici duyguda bile 'el ele' olmayı yani. Omuz atmak yerine, omuz vermeyi... Yer çekiminin kalktığını hissedeceksiniz! Dilerim kimse yaşamak zorunda kalmaz."

Mehmet Aslantuğ ile tek celsede boşanan Arzum Onan konuştu: Ayrılığın nedeni yok
Mehmet Aslantuğ ile tek celsede boşanan Arzum Onan konuştu: Ayrılığın nedeni yok
YORUMLAR
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Boşanma sonrası Arzum Onan'la ilgili itiraflarda bulunan Mehmet Aslantuğ, paylaşımı sildi Boşanma sonrası Arzum Onan'la ilgili itiraflarda bulunan Mehmet Aslantuğ, paylaşımı sildi

Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan çifti tek celsede boşandı - Son Dakika


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