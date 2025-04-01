Mehmet Çevik Bursa'da Unutulmaz Bir Bayram Konseri Verdi - Son Dakika
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Mehmet Çevik Bursa'da Unutulmaz Bir Bayram Konseri Verdi

Mehmet Çevik Bursa\'da Unutulmaz Bir Bayram Konseri Verdi

Mehmet Çevik, Ramazan Bayramı'nda Bursa'da muhteşem bir konserle hayranlarını buluşturdu.

01.04.2025 12:42
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Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, Ramazan Bayramı'nda Bursa'da sahne aldı. Büyük ilgi gören sanatçı, renkli şovuyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Ramazan boyunca sahne çalışmalarına ara veren Mehmet Çevik, bir aylık aranın ardından sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla tam not alan sanatçı, gece boyunca alkışlarla ödüllendirildi.

Tarzıyla dikkat çekti

Bayram gecesi için özel olarak hazırlanan kostümüyle yine göz kamaştıran Mehmet Çevik, sahne şıklığı konusundaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Kostümlerinin tasarım aşamasından aksesuar seçimlerine kadar her detayıyla kendisinin ilgilendiğini belirten Çevik, şıklığından asla taviz vermeyeceğini vurguladı.

Volkan Konak'a duygusal veda

Sanatçı Volkan Konak'ın vefatıyla büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Mehmet Çevik, şu sözlerle duygularını paylaştı:

"Sanat camiasının başı sağ olsun. Volkan Konak'ı kaybettik. Bir sanatçı için sahnede mesleğini icra ederken hayata veda etmek ne kadar güzel ve sessiz bir ölüm. Allah, bana ve tüm meslektaşlarıma böyle güzel bir ölüm nasip etsin. Türkiye'nin yetiştirdiği büyük sanatçılardan biriydi."

Sahneye dönüş heyecanı

Uzun bir aranın ardından sahneye çıkmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Çevik, "Bayramın ikinci gününde Bursalılar beni yalnız bırakmadı. Bir aylık bir aradan sonra ilk kez sahneye çıkıyorum ve bu yüzden çok heyecanlıyım. Her sahneye çıktığımda aynı heyecanı yaşıyorum ama bugün daha da farklı bir heyecan içindeyim. Bayram boyunca sahnelerimiz devam edecek" dedi.

Yeni şarkısı için gün sayıyor

Mehmet Çevik, hayranlarını sevindirecek bir müjde de verdi. Yeni şarkısı "Ben Oradayım'ın 11 Nisan'da tüm dijital platformlarda yayınlanacağını açıklayan sanatçı, "Bütün hayranlarım bu şarkıyı bekliyor. Klip, fotoğraflar ve reklamlar, her şeyimiz hazır. Sadece çıkış tarihini bekliyoruz. İlk defa böyle bir projeyi tamamen kendi bünyem içinde çıkartıyorum" diyerek heyecanını paylaştı.

Muhteşem sesiyle dinleyicilerini adeta büyüleyen Mehmet Çevik, konser sonunda hayranları tarafından ayakta alkışlandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Mehmet Çevik Bursa'da Unutulmaz Bir Bayram Konseri Verdi - Son Dakika

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