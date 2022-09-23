Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı

23.09.2022 15:55

Mehmet Dinçerler ile olaylı bir boşanma süreci geçiren ünlü şarkıcı Hadise'nin bir dönem yasak aşk yaşadığı söylenen Reza Zarrab'la görüştüğü, hatta Zarrab'ın yeni adıyla Hadise'yi takip ettiği öne sürüldü. İddiaların gündeme getirildiği canlı yayına bağlanan İbrahim Tatlıses ise haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

Söylemezsem Olmaz programında Mehmet Dinçerler ile boşanmaya hazırlanan Hadise'nin Reza Zarrab'la ilişki yaşadığı iddia edildi. Program yorumcusu Arto "Hadise, Reza Zarrab ile görüşmeye başladı. Hadise ismini temizlemek için Mehmet Dinçerler ile evlendi" dedi.

"KİMSEYLE OLMA DURUMU YOK"

İbrahim Tatlıses ise program sırasında Seren Serengil'i arayarak haberlerin doğru olmadığını söyledi. Tatlıses'le konuştuktan sonra açıklama yapan Seren Serengil, "İbrahim Tatlıses, Reza'yı oğlu gibi sever biliyorsunuz. Ameliyatını filan Reza yaptırmıştı. İbrahim Bey, bu haberlerin doğru olmadığını, Reza'nı ne Hadise'yle, ne Ebru'yla ne de başka biriyle olma durumunun olmadığını söyledi" ifadelerinde bulundu.

Ortalık iyice karıştı! Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü iddialarına İbrahim Tatlıses müdahale etti
Ortalık iyice karıştı! Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü iddialarına İbrahim Tatlıses müdahale etti
Ortalık iyice karıştı! Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü iddialarına İbrahim Tatlıses müdahale etti
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Ortalık iyice karıştı! Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü iddialarına İbrahim Tatlıses müdahale etti Ortalık iyice karıştı! Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü iddialarına İbrahim Tatlıses müdahale etti Siirt haberleri | Siirt'teki 'Işık Hadisesi' 5 dakika boyunca izlendi; yılda iki kez gerçekleşiyor-2 Siirt haberleri | Siirt'teki 'Işık Hadisesi' 5 dakika boyunca izlendi; yılda iki kez gerçekleşiyor-2

Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı - Son Dakika
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