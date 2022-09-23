Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı

Söylemezsem Olmaz programında Mehmet Dinçerler ile boşanmaya hazırlanan Hadise'nin Reza Zarrab'la ilişki yaşadığı iddia edildi. Program yorumcusu Arto "Hadise, Reza Zarrab ile görüşmeye başladı. Hadise ismini temizlemek için Mehmet Dinçerler ile evlendi" dedi.

"KİMSEYLE OLMA DURUMU YOK"

İbrahim Tatlıses ise program sırasında Seren Serengil'i arayarak haberlerin doğru olmadığını söyledi. Tatlıses'le konuştuktan sonra açıklama yapan Seren Serengil, "İbrahim Tatlıses, Reza'yı oğlu gibi sever biliyorsunuz. Ameliyatını filan Reza yaptırmıştı. İbrahim Bey, bu haberlerin doğru olmadığını, Reza'nı ne Hadise'yle, ne Ebru'yla ne de başka biriyle olma durumunun olmadığını söyledi" ifadelerinde bulundu.