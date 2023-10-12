 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi! Düğün yerine yardım konseri düzenlediler - Son Dakika

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi! Düğün yerine yardım konseri düzenlediler

Son Güncelleme: 12.10.2023 09:53

İki yıldır aşk yaşayan şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç dün akşam evlendi. Mosso, düğün yapmak yerine nikah sonrası depremzedeler için destek konseri düzenledi.

Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melek Mosso, 2 yıldır aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile dün akşam nikah masasına oturdu. Deniz kenarında nikah töreni yapan çift, düğün yerine konser eğlencesi yaptı.

MERSİN'DE NİKAH KIYDILAR

Geçtiğimiz günlerde aynı gün hem nişan hem de kına gecesi yapan Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, dün akşam mutluluğa evet dedi. Mersin'de nikah törenine yapan çiftten Melek Moss straplez korse detaylı sade bir gelinlik, Sağdıç ise bej renginde bir damatlık tercih etti.

DÜĞÜN YERİNE DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM KONSERİ YAPTILAR

İkili düğün yapmak yerine Mersin'de depremzedeler için destek konseri düzenledi. Şarkıcı, konser için saten straplez bir gelinlik tercih etti eşi de mavi takım elbise giydi. Sahneye gelinlikle çıkan Mosso, kendilerini yalnız bırakmayan sevenleriyle eğlendi. Çift, sahnede dans etmeyi de ihmal etmedi. Gelirinin afet bölgesine gönderileceği konserde Zara ve Haluk Levent de sahne aldı. Çiftin mutlu gününde yalnız bırakmayan Levent, bir de sahnede harmandalı oynadı.

DÜĞÜN TADINDA KONSER

Geçtiğimiz günlerde yardım konseri hakkında konuşan Melek Mosso, "Düğün yapmanın ne kadar zor olduğunu anladığımız bu dönemde nikahımızda hemen sonra sevdiceğimle konuşup Mersin'de bir destek konseri yapmaya karar verdik. Tabii pek çok sürpriz sanatçı dostumla sahnemi paylaştığım düğün tadında bir konser olacak. Askıda biletlerimiz de satışa çıktı. Gelmeyecek olsanız bile destek için dilediğiniz kadar bilet alabilirsiniz" demişti.

İşte nikah ve konserden kareler...

Melek Mosso, Mersin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi! Düğün yerine yardım konseri düzenlediler - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Son Dakika: Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdı
10:43 Yükselişini sürdüren dolar 28 liraya koşuyor
10:31 Öğrencilerin beklediği haber geldi! Burs ve kredi başvuruları başladı
09:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası Tarım Kredi ve zincir marketler indirim kararı aldı
09:48 Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi! Düğün yerine yardım konseri düzenlediler
09:37 Arabasına aldığı kız öğrencisini istismar edip "Büyüklük sende kalsın, özür dilerim" diyen antrenör tutuklandı
09:37 Biden'ın "kafası kesilmiş çocuk" iddiasına Beyaz Saray'dan yalanlama
09:07 İsrail: Henüz karar vermedik ancak kara harekatına hazırlanıyoruz
08:59 Şirketleri kurşunlanan Engin ve Dilan Polat çifti konuştu: Mağduruz
08:21 Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ve Ersin Arıcı aşk yaşamaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2023 11:19:48. #1.12#
SON DAKİKA: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi! Düğün yerine yardım konseri düzenlediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement