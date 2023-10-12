Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi! Düğün yerine yardım konseri düzenlediler

Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melek Mosso, 2 yıldır aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile dün akşam nikah masasına oturdu. Deniz kenarında nikah töreni yapan çift, düğün yerine konser eğlencesi yaptı.

MERSİN'DE NİKAH KIYDILAR

Geçtiğimiz günlerde aynı gün hem nişan hem de kına gecesi yapan Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, dün akşam mutluluğa evet dedi. Mersin'de nikah törenine yapan çiftten Melek Moss straplez korse detaylı sade bir gelinlik, Sağdıç ise bej renginde bir damatlık tercih etti.

DÜĞÜN YERİNE DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM KONSERİ YAPTILAR

İkili düğün yapmak yerine Mersin'de depremzedeler için destek konseri düzenledi. Şarkıcı, konser için saten straplez bir gelinlik tercih etti eşi de mavi takım elbise giydi. Sahneye gelinlikle çıkan Mosso, kendilerini yalnız bırakmayan sevenleriyle eğlendi. Çift, sahnede dans etmeyi de ihmal etmedi. Gelirinin afet bölgesine gönderileceği konserde Zara ve Haluk Levent de sahne aldı. Çiftin mutlu gününde yalnız bırakmayan Levent, bir de sahnede harmandalı oynadı.

DÜĞÜN TADINDA KONSER

Geçtiğimiz günlerde yardım konseri hakkında konuşan Melek Mosso, "Düğün yapmanın ne kadar zor olduğunu anladığımız bu dönemde nikahımızda hemen sonra sevdiceğimle konuşup Mersin'de bir destek konseri yapmaya karar verdik. Tabii pek çok sürpriz sanatçı dostumla sahnemi paylaştığım düğün tadında bir konser olacak. Askıda biletlerimiz de satışa çıktı. Gelmeyecek olsanız bile destek için dilediğiniz kadar bilet alabilirsiniz" demişti.

İşte nikah ve konserden kareler...