Melis Sezen çömelerek pozunu paylaştı - Son Dakika
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Melis Sezen çömelerek pozunu paylaştı

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Son dönemde gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Melis Sezen, son paylaşımı ile yine adından söz ettirdi. Sezen, son olarak çömelerek verdiği pozunu takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı.

05.12.2024 13:34  Güncelleme: 13:47
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Reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' rolüyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Melis Sezen şimdi de Deha dizisinde oyunculuğa devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra kıvrak dansları, özel hayatı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Sezen şimdi de çömelerek verdiği pozla sosyal medyada çok konuşuldu.

Melis Sezen çömelerek pozunu paylaştı

AŞIK VEYSEL'İN ŞARKISIYLA PAYLAŞTI

Gönderisini Aşık Veysel'in unutulmaz şarkısı Uzun İnce Bir Yoldayım ile paylaşan ünlü isme kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Melis Sezen çömelerek pozunu paylaştı

Melis Sezen, 3-sayfa, Magazin, Sanat, Yaşam, Söz, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melis Sezen çömelerek pozunu paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sadri Tunca:
    Yav bizene haber değeri nerde bunun. Böyle devam ederse son dakika haber ben çıkaracağım yeni bir site . 39 2 Yanıtla
  • bayan Asi:
    Ne önemli bir haber yaaa. iyice saçmaladın son dakikaaaaaaa 29 1 Yanıtla
  • ismail engin oruncak:
    Oooo çömelmiş gördünüz mü? Vay be işte sonunda 18 3 Yanıtla
  • Yusuf serh:
    Bu gerizklaıları bizler ünlü ediyoruz maalesef vasıfsız 5 1 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    Bizim orada bu pozisyona uffff derler :) 3 1 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    Yakında wc de işini yaparkende fotoğraf Paylaşırlarsa iç şaşırmayın tek yapmadıkları kaldı 0 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    çiş yapma 0 0 Yanıtla
  • Ali Riza Ozturk:
    Takipçi kaybetmeyi mi hedefliyosunuz son dakika. amacın nedir. haber degeri taşımayan durumları haber yapmaya devam edersen yakında uygulamayı kullanan kişi bulamayacaksın. 0 0 Yanıtla
  • Timur Yılmaz:
    Son dakika haber seni silmenin vakti geldi. Saçma sapan haberlerini görmekten sıkıldım artık 0 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Öyle bir poz vereceksen altta bir şey olmayacak ki haber olsun 0 0 Yanıtla
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