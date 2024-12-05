Reyting rekortmeni Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' rolüyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan Melis Sezen şimdi de Deha dizisinde oyunculuğa devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra kıvrak dansları, özel hayatı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Sezen şimdi de çömelerek verdiği pozla sosyal medyada çok konuşuldu.
Gönderisini Aşık Veysel'in unutulmaz şarkısı Uzun İnce Bir Yoldayım ile paylaşan ünlü isme kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
Son Dakika › Magazin › Melis Sezen çömelerek pozunu paylaştı - Son Dakika
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