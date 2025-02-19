Melis Sezen\'in kar sevinci: Sette çocuklar gibi eğlendi

Murat:

oynarsınız tabii.!! dizi setlerinde çalışan emekçilere asgari ücret verirsiniz kendileriniz milyonları alırsınız bölüm başına tabii ki sen oynarsın ya o soğukta çalışan emekçiler arka planda çalışan ama görünmeyen emekçiler ne olacak onlar da ağlıyor karın yağmurun altında