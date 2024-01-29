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Melisa Aslı Pamuk, galaya katılamadığı için kendisini eleştiren partneri İsmail Hacıoğlu'nu engelledi - Son Dakika
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Melisa Aslı Pamuk, galaya katılamadığı için kendisini eleştiren partneri İsmail Hacıoğlu'nu engelledi

Pasaportu çalındığı için yurt dışından Türkiye'ye gelemediği için başrol olduğu Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasına katılamayan Melisa Aslı Pamuk, kendisini eleştiren rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu'nu Instagram'da engelledi.

29.01.2024 - 11:40,  Güncelleme: 11:44
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Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, yurtdışındaki evine giren hırsızlar tarafından pasaportu çalındığı için Kadınlara Mahsus ve Cem Karaca'nın Gözyaşları filmlerinin galasına katılamadı. Pamuk, galaya katılamadığı için kendisini eleştiren rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu'na engelleyerek karşılık verdi.

Başrol olduğu filmin galasında rol arkadaşının gelmemesine tepki gösteren İsmail Hacıoğlu "Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" ifadelerini kullandı. Galaya dair herhangi bir paylaşım yapmayan ve partnerine cevap dahi vermeyen Pamuk, Instagram'da Hacıoğlu'nu engelledi.

Melisa Aslı Pamuk, galaya katılamadığı için kendisini eleştiren partneri İsmail Hacıoğlu'nu engelledi
Melisa Aslı Pamuk, galaya katılamadığı için kendisini eleştiren partneri İsmail Hacıoğlu'nu engelledi
Melisa Aslı Pamuk, galaya katılamadığı için kendisini eleştiren partneri İsmail Hacıoğlu'nu engelledi
Melisa Aslı Pamuk, galaya katılamadığı için kendisini eleştiren partneri İsmail Hacıoğlu\'nu engelledi
YORUMLAR (2)
  • mossi : BİR SANATÇI TOPLULUĞU DÜŞÜNÜN BİRBİRLERİNİ ARAMAKTAN ACİZ. HER FIRSATTA SOSYAL MEDYADAN LAF SOKMA DERDİNDE OLAN ,İŞ HARİCİ ARKADAŞLIKLARI ASLA OLMAYAN BİR GRUP.. SADECE BUNLAR ÖZELİNDE KONUŞMUYORUM HEPSİ BÖYLE SANIRIM. BAŞINA BİR İŞ GELSE BÖYLE BİRBİRLERİNDEN HABERLERİ YOK İŞTE.. ÖLSELER CENAZAYE GİTMEZLER Yanıtla 1 24
  • Ender Kervancıoğlu: Fransada oynayan yusuf yazıcının evine hırsız girdi. Bu da onun manitası olduğu için bunun evdeki çantasını da götürmüş. Yanıtla 0 0

Melisa Aslı Pamuk, İsmail Hacıoğlu, Cem Karaca, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Melisa Aslı Pamuk, galaya katılamadığı için kendisini eleştiren partneri İsmail Hacıoğlu'nu engelledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Melisa Aslı Pamuk, galaya katılamadığı için kendisini eleştiren partneri İsmail Hacıoğlu'nu engelledi - Son Dakika
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