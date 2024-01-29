Melisa Aslı Pamuk, galaya katılamadığı için kendisini eleştiren partneri İsmail Hacıoğlu\'nu engelledi

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, yurtdışındaki evine giren hırsızlar tarafından pasaportu çalındığı için Kadınlara Mahsus ve Cem Karaca'nın Gözyaşları filmlerinin galasına katılamadı. Pamuk, galaya katılamadığı için kendisini eleştiren rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu'na engelleyerek karşılık verdi.

Başrol olduğu filmin galasında rol arkadaşının gelmemesine tepki gösteren İsmail Hacıoğlu "Yani Fransa'ya 'mülteci' olarak yerleşmediyse gelmesi lazımdı" ifadelerini kullandı. Galaya dair herhangi bir paylaşım yapmayan ve partnerine cevap dahi vermeyen Pamuk, Instagram'da Hacıoğlu'nu engelledi.