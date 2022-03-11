Melisa Aslı Pamuk-Mustafa Mert Koç galada el ele! - Son Dakika
Üye Girişi

Melisa Aslı Pamuk-Mustafa Mert Koç galada el ele!

11.03.2022 07:57

'Adanış Kutsal Kavga' adlı filmin galası önceki akşam Kanyon'da gerçekleştirildi. Geceye katılan ünlü isimler arasında yer alan Melisa Aslı Pamuk ve Mustafa Mert Koç çiftinin mutlulukları gözlerinden okundu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift, bir birleri hakkında yorumlarda bulundu.

Yapımcılığını FFP Media adına Şenel İlhan'ın yaptığı aksiyon türündeki "Adanış Kutsal Kavga" adlı film, bugün vizyona girecek. Merakla beklenen filmin galası da önceki akşam bir alışveriş merkezinde yapıldı.

"TÜRKİYE'DE AKSİYON İŞİ YAPMAK ZOR"

Galada konuşan başrol oyuncusu İsmail Filiz, "Daha önce de aksiyon dizisi ve filmlerinde yer aldım. Şimdi de Adanış Kutsal Kavga ile karşınızdayım. Aksiyon Türkiye'de çok zor. Yapımcıların pek tercih etmediği bir iş. Sektörel anlamda riskli bulunuyor. Türk sinemasında aksiyon filminin karşılığı olduğunu göstermeye çabalayacağız" dedi.

Galaya Yeni Sevgilisiyle El Ele Katıldı

YENİ SEVGİLİSİYLE EL ELE

Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup'tan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, galaya yeni sevgilisi Mustafa Mert Koç ile katıldı. Çok mutlu olduklarını dile getiren Pamuk, "Şimdilik evlilik gibi bir düşüncemiz yok" açıklamasında bulundu.

Galaya Yeni Sevgilisiyle El Ele Katıldı

14 ŞUBAT'TA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Şimdilerde BluTV'de yayınlanan Hayaller ve Hayatlar dizisinde başrol oynayan Melisa Aslı Pamuk, 14 Şubat'ta Instagram hesabından sevgilisiyle romantik pozlarını paylaşmıştı. Oyuncunun sadece kalp ve nazar boncuğu emojisi ile yaptığı paylaşım 600 binden fazla beğeni almıştı.

İşte o pozlar...

Galaya Yeni Sevgilisiyle El Ele Katıldı
Galaya Yeni Sevgilisiyle El Ele Katıldı
Galaya Yeni Sevgilisiyle El Ele Katıldı
YORUMLAR
500
Adana'daki silahlı kavgada bir kişi yaralandı Adana'daki silahlı kavgada bir kişi yaralandı TİKA'dan Arjantin'in Rio Grande şehrindeki sağlık merkezine ekipman desteği TİKA'dan Arjantin'in Rio Grande şehrindeki sağlık merkezine ekipman desteği

Melisa Aslı Pamuk, Mustafa Mert Koç, Türkiye, kavga, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Melisa Aslı Pamuk-Mustafa Mert Koç galada el ele! - Son Dakika


Son Dakika
07:57 Melisa Aslı Pamuk-Mustafa Mert Koç galada el ele!
01:03 Barcelona-Galatasaray karşılaşması golsüz bitti! Sarı-kırmızılı takım serisini devam ettiriyor
00:23 Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil
00:19 Yıkılmasına izin vermediler! Camisiz minare vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor
00:11 Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti
23:46 Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif
23:38 Düşürülen Rus savaş uçağının pilotundan korkunç itiraf: Sivil alanları vurduk
23:29 Barcelona-Galatasaray maçı başladı, spiker Ertem Şener sosyal medyayı salladı
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 08:05:24. #1.11#
SON DAKİKA: Melisa Aslı Pamuk-Mustafa Mert Koç galada el ele! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement