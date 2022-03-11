Melisa Aslı Pamuk-Mustafa Mert Koç galada el ele! - Son Dakika

Yapımcılığını FFP Media adına Şenel İlhan'ın yaptığı aksiyon türündeki "Adanış Kutsal Kavga" adlı film, bugün vizyona girecek. Merakla beklenen filmin galası da önceki akşam bir alışveriş merkezinde yapıldı.

"TÜRKİYE'DE AKSİYON İŞİ YAPMAK ZOR"

Galada konuşan başrol oyuncusu İsmail Filiz, "Daha önce de aksiyon dizisi ve filmlerinde yer aldım. Şimdi de Adanış Kutsal Kavga ile karşınızdayım. Aksiyon Türkiye'de çok zor. Yapımcıların pek tercih etmediği bir iş. Sektörel anlamda riskli bulunuyor. Türk sinemasında aksiyon filminin karşılığı olduğunu göstermeye çabalayacağız" dedi.

YENİ SEVGİLİSİYLE EL ELE

Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup'tan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, galaya yeni sevgilisi Mustafa Mert Koç ile katıldı. Çok mutlu olduklarını dile getiren Pamuk, "Şimdilik evlilik gibi bir düşüncemiz yok" açıklamasında bulundu.

14 ŞUBAT'TA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Şimdilerde BluTV'de yayınlanan Hayaller ve Hayatlar dizisinde başrol oynayan Melisa Aslı Pamuk, 14 Şubat'ta Instagram hesabından sevgilisiyle romantik pozlarını paylaşmıştı. Oyuncunun sadece kalp ve nazar boncuğu emojisi ile yaptığı paylaşım 600 binden fazla beğeni almıştı.

İşte o pozlar...