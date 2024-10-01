Melisa Döngel Beşiktaş'ın eski futbolcusuyla aşk yaşıyor - Son Dakika
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Melisa Döngel Beşiktaş'ın eski futbolcusuyla aşk yaşıyor

Melisa Döngel Beşiktaş\'ın eski futbolcusuyla aşk yaşıyor

Güzel oyuncu Melisa Döngel, aşkı eski Beşiktaş futbolcusu Kerem Atakan Kesgin'de buldu. Döngel'in adı daha önce teknik direktör Sergen Yalçın ile anılmış, ancak aradığı aşkı bulamamıştı. Şimdi ise Bandırma'da top koşturan Kesgin ile birliktelik yaşayan Döngel, sevgilisi ile bir mekanda buluştu. Kesgin, Döngel'e kalpli balon hediye ederek Instagram'dan paylaşımda bulundu.

01.10.2024 11:17
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Ünlü rapçi Sefo'dan ayrıldıktan sonra adı teknik direktör Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel, aradığı aşkı bir türlü bulamamıştı.

Melisa Döngel Beşiktaş'ın eski futbolcusuyla aşk yaşıyor

Oynadığı dizilerde seyircinin büyük beğenisini kazanan güzel oyuncu, şimdilerde ise futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile birliktelik yaşamaya başladı.

Melisa Döngel Beşiktaş'ın eski futbolcusuyla aşk yaşıyor

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bandırma'da top koşturan Kesgin, önceki gün Döngel ile bir mekanda buluştu. Sevgilisine kalpli balon alan Kesgin, Döngel'in balonla verdiği pozu Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.

Melisa Döngel Beşiktaş'ın eski futbolcusuyla aşk yaşıyor
Melisa Döngel Beşiktaş'ın eski futbolcusuyla aşk yaşıyor
Kerem Atakan Kesgin

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Son Dakika Magazin Melisa Döngel Beşiktaş'ın eski futbolcusuyla aşk yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ali :
    Elbise degistirir gibi Sevgili degistiriyorlar. Motor iyi acilmistir artik bas basa bildigin kadar. 52 5 Yanıtla
  • Türk Ak:
    PARA PARA PARA 31 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Yaa bu para avcıları'nın aşkından bize ne bence haber değeri bile yok 23 0 Yanıtla
  • ismail engin oruncak:
    Bunlar kendi aralarında konuşuyorlar mı acaba hangimizin yediği köprü olmuştur diye. Bence serenay açık ara öndedir. Hatta balkanlara ulaşmıştır. 13 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bi çay içelim garson bey 16 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Ya arkadaş giydiği ayakkabıdan çoraptan fazla sevgili değiştirilir mi ? 13 2 Yanıtla
  • Murat:
    masa kuruldu yemek masaya geldi yiyene afiyet olsun 12 0 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    Banane aq 9 0 Yanıtla
  • Zekeriya Çardak:
    haberin önemine bakar mısın? 3 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    başka isinizmi yok.habercilikte ayağa dustu 3 0 Yanıtla
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