Ünlü rapçi Sefo'dan ayrıldıktan sonra adı teknik direktör Sergen Yalçın ile anılan Melisa Döngel, aradığı aşkı bir türlü bulamamıştı.
Oynadığı dizilerde seyircinin büyük beğenisini kazanan güzel oyuncu, şimdilerde ise futbolcu Kerem Atakan Kesgin ile birliktelik yaşamaya başladı.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bandırma'da top koşturan Kesgin, önceki gün Döngel ile bir mekanda buluştu. Sevgilisine kalpli balon alan Kesgin, Döngel'in balonla verdiği pozu Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.
Son Dakika › Magazin › Melisa Döngel Beşiktaş'ın eski futbolcusuyla aşk yaşıyor - Son Dakika
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