Menajerini darp ettiği iddia edilen BLOK3 ve yapımcısına soruşturma açıldı

21.08.2025 14:29
Menajer Ferhat Karagöz'ü darp ve tehdit ettikleri iddiasıyla gündeme gelen sahne adıyla BLOK3 olarak bilinen şarkıcı Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Karagöz'ün şikâyet dilekçesinde, ofise çağrılarak beyzbol sopası ve silah gibi aletlerle saldırıya uğradığını, para talebiyle tehdit edildiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Sahne adıyla "Blok3" olarak tanınan şarkıcı Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında, menajer Ferhat Karagöz'ü darp ettikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İkilinin, "kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla inceleme altında olduğu öğrenildi.

MENAJERDEN ŞOK İDDİA

Organizaction Event&Management'in kurucusu menajer Ferhat Karagöz, 13 Temmuz'da çağrıldığı bir adrese gittiğini, burada Maruf Yöntürk, Hakan Aydın (BLOK3) ve kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından darp ve tehdit edildiğini öne sürdü. Karagöz'ün şikâyeti üzerine savcılık soruşturma açtı.

DİLEKÇEDE YER ALAN AYRINTILAR

Şikâyet dilekçesine göre, Yöntürk Karagöz'ü kendi ofisine çağırarak beyzbol sopası ve silahla darp etti. Karagöz'e "Bu paralar nerede oğlum, seni burada bırakacağım" diyerek tehdit eden Yöntürk'ün, bilardo sopasıyla menajerin vücudunun çeşitli bölgelerine defalarca vurduğu iddia edildi.

Karagöz, olay sırasında "Dads" lakaplı sanatçı Efe Atasoy ve şüpheli Hakan Aydın'ın yapımcısı Arda Soylu'yu da ofiste gördüğünü, bu kişilerin saldırıya tanıklık ettiğini aktardı.

SİLAH İDDİASI VE PARA TALEBİ

Dilekçede, Hakan Aydın'ın da Karagöz'e saldırdığı, Yöntürk'ün çalışanına "Stüdyodaki çekmecede silah var, onu bana getir" dediği, susturucu takılı silahla Karagöz'ü darp ettiği öne sürüldü. Yöntürk'ün ayrıca, menajerin kafasına silah dayayarak "Hemen para bulacaksın, 850 bin lira getireceksin, yoksa seni vurmak zorunda kalacağız" sözleriyle tehdit ettiği ileri sürüldü.

DARP RAPORU ALDI

Kaburgasında kırıklar, vücudunun farklı bölgelerinde darp izleri ve yaralar oluşan Karagöz, Ümraniye Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ferhat Karagöz'ün şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakan Aydın (BLOK3) ve Maruf Yöntürk hakkında çok sayıda suçtan soruşturma açıldığını duyurdu.

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Magazin, Aydın, Son Dakika

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
14:12
Komisyonda başlayan ’’Kürtçe’’ tartışması büyüyor DEM Parti’den tepki var
Komisyonda başlayan ''Kürtçe'' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var
