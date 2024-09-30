Mersin\'in Mut İlçesinde Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Coşkuyla Tamamlandı

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Mersin'in Mut ilçesinde 1.'si düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin son gününde sanatçı Ali Rıza Yılmaz, Siyam ve Ebru Yaşar hayranlarıyla buluştu.

Konserler şehir stadyumurda gerçekleşti. Konsere ilçe halkı başta olmak üzere civar il ve ilçelerden de çok sayıda müszeksever katıldı. Sanatçı Ali Rıza Yılmaz, söylediği türkülerle konsere gelenlere neşeli dakikalar yaşattı. Ardından sahne alan Siyam ise hayranlarına şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşattı.

Konserde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Murat Orhan, "Roma kralı Sezar, Mısır prensesi Kleopatra güzelliğini zeytinyağına borçlu. Zeytinyağını da Mut'tan götürürmüş" dedi.

Konsere gelenlerin coşkulu alkışlarıyla sahneye çıkan Ebru Yaşar ise, on binlerce hayranına muhteşem bir konser verdi. Kendisine Mut Belediye Başkanı Murat Orhan tarafından zeytin ve zeytinyağı hediye edildi. Yaşar'ın sorusu üzerine zeytinin nasıl tatlandığını anlatan Başkan Orhan, "İnşallah seni de zeytinyağı güzelleştirecek. Bizler Mutluyuz, inşallah sende Mutlu olursun" dedi. Bir de zeytin ağacı hediye edilmesi üzerine Ebru Yaşar, "Ben inşallah buradan götürdüğüm zeytinle, zeytinyağıyla güzelliğime güzellik katıp, bir iki sene sonra tekrar karşınıza çıkacağım inşallah. Bir bakmışsınız medyada çıkan habere göre, Ebru Yaşar güzelleşiyor mu, gençleşiyor mu. Ben de o zaman Mut zeytin ve zeytinyağından diyeceğim" dedi.

Konser sonunda Mut Belediye Başkanı Murat Orhan tarafından sanatçılara plaket takdim edildi. - MERSİN