Mert Yazıcıoğlu'nun yarı çıplak pozu sonrası takipçiler dikkat çeken soru: Burası Dilan Çiçek Deniz'i evi değil mi? - Son Dakika
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Mert Yazıcıoğlu'nun yarı çıplak pozu sonrası takipçiler dikkat çeken soru: Burası Dilan Çiçek Deniz'i evi değil mi?

18.03.2023 11:42

Afra Saraçoğlu ile 4 senelik ilişkisini bitirdikten sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladığı bilinen Mert Yazıcıoğlu, sosyal medya hesabından yarıçıplak pozlarıyla gündem oldu. Oyuncunun poz verdiği evin Deniz'e ait olduğu ileri sürülürken, güzel oyuncunun paylaşımı dakikalar içinde beğenmesi kullanıcıların gözlerden kaçmadı.

Son olarak Darmaduman isimli dizide rol alan genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile yollarını ayırdı. Yazıcıoğlu, Saraçoğlu'nun ardından gönlünü meslektaşı Dilan Çiçek Deniz'e kaptırdı. Yakışıklı oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ise kafa karıştırdı.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ HEMEN BEĞENDİ

Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan Mert Yazıcıoğlu, bir evde yarı çıplak verdiği pozları paylaştı. Oyuncunun poz verdiği ev ve önünde duran bardağın aşk yaşadığı Dilan Çiçek Deniz'e ait olduğu ileri sürüldü. Deniz'in Yazıcıoğlu'nun paylaşımını yayınladığı an beğenmesi de sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Mert Yazıcıoğlu evde yarı çıplak poz verdi, takipçileri aynı soruya sordu: Burası Dian Çiçek Deniz'i evi değil mi?

İLİŞKİYİ İLAN ETMİŞTİ

İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu geçtiğimiz haftalarda Zekeriyaköy'de bir mekanda görüntülenmişti. İçeriye el ele giren çiftin bir süredir görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenilmişti. Görüntülerden birkaç gün sonra alışveriş merkezinde görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, Yazıcıoğlu ile ilişki iddiasını kabul ederek "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" demişti.

Mert Yazıcıoğlu evde yarı çıplak poz verdi, takipçileri aynı soruya sordu: Burası Dian Çiçek Deniz'i evi değil mi?
Mert Yazıcıoğlu evde yarı çıplak poz verdi, takipçileri aynı soruya sordu: Burası Dian Çiçek Deniz'i evi değil mi?
Mert Yazıcıoğlu evde yarı çıplak poz verdi, takipçileri aynı soruya sordu: Burası Dian Çiçek Deniz'i evi değil mi?
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Mert Yazıcıoğlu evde yarı çıplak poz verdi, takipçileri aynı soruyu sordu: Burası Dilan Çiçek Deniz'i evi değil mi? Mert Yazıcıoğlu evde yarı çıplak poz verdi, takipçileri aynı soruyu sordu: Burası Dilan Çiçek Deniz'i evi değil mi? Afra Saraçoğlu'dan süper mini eteğiyle yatakta cesur pozlar! Afra Saraçoğlu'dan süper mini eteğiyle yatakta cesur pozlar!

Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mert Yazıcıoğlu'nun yarı çıplak pozu sonrası takipçiler dikkat çeken soru: Burası Dilan Çiçek Deniz'i evi değil mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mert Yazıcıoğlu'nun yarı çıplak pozu sonrası takipçiler dikkat çeken soru: Burası Dilan Çiçek Deniz'i evi değil mi? - Son Dakika
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