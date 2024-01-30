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Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar - Son Dakika
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Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar

Oyuncu Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın, evliliklerinin ardından kısa sürede boşandı. Ancak çift, daha sonra ilişkilerine bir şans daha vererek barıştı. İkili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar
30.01.2024 - 15:01,  Güncelleme: 15:07
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Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Merve Boluğur, 2 Ekim 2022'de evlendiği DJ Mert Aydın ile 23 Kasım 2022'de tek celsede boşandı. Daha önce de birlikte görüntülenen çift, barıştı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programında yer alan habere göre, zaman zaman birlikte görüntülenen çifti ilişkilerine bir şans daha verdi. Uzun bir aranın ardından sonra yeniden bir araya gelen çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Barıştıklarını yakınlarından dahi gizleyen ikiliden Aydın, geçtiğimiz günlerde Boluğur'u takibe almış ancak fark edilince hemen takibi bırakmıştı.

Merve Boluğur, 53 evli kaldığı eski eşi Mert Aydın'la barıştı
Merve Boluğur, 53 evli kaldığı eski eşi Mert Aydın'la barıştı
Merve Boluğur, 53 evli kaldığı eski eşi Mert Aydın'la barıştı
Merve Boluğur, 53 evli kaldığı eski eşi Mert Aydın'la barıştı
Merve Boluğur, 53 evli kaldığı eski eşi Mert Aydın'la barıştı
Merve Boluğur, 53 evli kaldığı eski eşi Mert Aydın'la barıştı
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Merve Boluğur, Mert Aydın, Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar - Son Dakika
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